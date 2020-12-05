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"جهاز تفعيل البصمة" بشرق مكة خارج الخدمة منذ 5 أيام

الأهالي يطالبون بضرورة صيانته

ناشد أهالي مخططات الشرائع والراشدية، الجهة المعنية بضرورة صيانة جهاز تفعيل البصمة، والواقع في مخطط (٢) بالشرائع لقرابة خمسة أيام.

وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق": "على مدى ما يقارب خمسة أيام ونحن نتردد على جهاز الخدمة الذاتية لتفعيل البصمة في أسواق بندة، ونتفاجأ في كل مرة بأن الجهاز لا يزال خارج الخدمة".

وأضافوا: "أقرب جهاز خدمة ذاتية لتفعيل البصمة يقع في العزيزية، ونجد صعوبة بالنسبة لكبار السن".

يُذكر أنه على الرغم من كبر مساحة مخططات شرق مكة المكرمة وكثرة أعداد سكانها؛ إلا أنه لا يتوفر بها إلا جهاز بصمة واحد فقط، يخدم مخططات الشرائع والراشدية وشرق مكة، ويشهد زحاماً وكثافة.

جهاز تفعيل البصمة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جهاز تفعيل البصمة" بشرق مكة خارج الخدمة منذ 5 أيام
سبق

ناشد أهالي مخططات الشرائع والراشدية، الجهة المعنية بضرورة صيانة جهاز تفعيل البصمة، والواقع في مخطط (٢) بالشرائع لقرابة خمسة أيام.

وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق": "على مدى ما يقارب خمسة أيام ونحن نتردد على جهاز الخدمة الذاتية لتفعيل البصمة في أسواق بندة، ونتفاجأ في كل مرة بأن الجهاز لا يزال خارج الخدمة".

وأضافوا: "أقرب جهاز خدمة ذاتية لتفعيل البصمة يقع في العزيزية، ونجد صعوبة بالنسبة لكبار السن".

يُذكر أنه على الرغم من كبر مساحة مخططات شرق مكة المكرمة وكثرة أعداد سكانها؛ إلا أنه لا يتوفر بها إلا جهاز بصمة واحد فقط، يخدم مخططات الشرائع والراشدية وشرق مكة، ويشهد زحاماً وكثافة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
07:21 PM

"جهاز تفعيل البصمة" بشرق مكة خارج الخدمة منذ 5 أيام

الأهالي يطالبون بضرورة صيانته

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ناشد أهالي مخططات الشرائع والراشدية، الجهة المعنية بضرورة صيانة جهاز تفعيل البصمة، والواقع في مخطط (٢) بالشرائع لقرابة خمسة أيام.

وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق": "على مدى ما يقارب خمسة أيام ونحن نتردد على جهاز الخدمة الذاتية لتفعيل البصمة في أسواق بندة، ونتفاجأ في كل مرة بأن الجهاز لا يزال خارج الخدمة".

وأضافوا: "أقرب جهاز خدمة ذاتية لتفعيل البصمة يقع في العزيزية، ونجد صعوبة بالنسبة لكبار السن".

يُذكر أنه على الرغم من كبر مساحة مخططات شرق مكة المكرمة وكثرة أعداد سكانها؛ إلا أنه لا يتوفر بها إلا جهاز بصمة واحد فقط، يخدم مخططات الشرائع والراشدية وشرق مكة، ويشهد زحاماً وكثافة.

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