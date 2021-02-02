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"رئيس القطاع الأوسط" بشركة المياه يلتقي العملاء أسبوعيًا لاستقبال ملاحظاتهم

مع التزام الجميع بالتقيد بالاحترازات الصحية والوقائية للحد من انتشار "كورونا"

تواصل شركة المياه الوطنية تفعيل التواصل مع عملائها من خلال عقد اللقاء الأسبوعي مع عملائها لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم حول الخدمات المقدمة لهم.

وفي التفاصيل؛ يلتقي رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي عملاء الشركة في القطاع الأوسط كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا في مقر وحدة أعمال مدينة الرياض وذلك بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وحثت الشركة على ضرورة التزام العملاء الراغبين في تسجيل حضور لقائهم إلى التقيد بإجراءات الاحترازات الصحية الوقائية المتبعة.

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"رئيس القطاع الأوسط" بشركة المياه يلتقي العملاء أسبوعيًا لاستقبال ملاحظاتهم
سبق

تواصل شركة المياه الوطنية تفعيل التواصل مع عملائها من خلال عقد اللقاء الأسبوعي مع عملائها لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم حول الخدمات المقدمة لهم.

وفي التفاصيل؛ يلتقي رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي عملاء الشركة في القطاع الأوسط كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا في مقر وحدة أعمال مدينة الرياض وذلك بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وحثت الشركة على ضرورة التزام العملاء الراغبين في تسجيل حضور لقائهم إلى التقيد بإجراءات الاحترازات الصحية الوقائية المتبعة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:06 AM

"رئيس القطاع الأوسط" بشركة المياه يلتقي العملاء أسبوعيًا لاستقبال ملاحظاتهم

مع التزام الجميع بالتقيد بالاحترازات الصحية والوقائية للحد من انتشار "كورونا"

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فلاح الجوفان - الرياض
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تواصل شركة المياه الوطنية تفعيل التواصل مع عملائها من خلال عقد اللقاء الأسبوعي مع عملائها لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم حول الخدمات المقدمة لهم.

وفي التفاصيل؛ يلتقي رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي عملاء الشركة في القطاع الأوسط كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا في مقر وحدة أعمال مدينة الرياض وذلك بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وحثت الشركة على ضرورة التزام العملاء الراغبين في تسجيل حضور لقائهم إلى التقيد بإجراءات الاحترازات الصحية الوقائية المتبعة.

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