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تبوك.. "البيضاء ورحيب" إلى جانب جبل اللوز تشهد تساقطًا للثلوج

توافد عدد كبير من المتنزهين وسط استعداد ميداني من الجهات المعنية

مرتفعات تبوك حتى الآن تساقط للثلوج، مصحوبة بالأمطار، وشهدت قبل قليل منطقة البيضاء و "رحيب"، تساقطًا للثلوج.



وتساقطت اليوم ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، وسط توافد عدد من عشاق الزائر الأبيض من منطقة تبوك وخارجها وسط استعداد ميداني من كل الجهات ذات العلاقة.

تصوير: نفلا العنزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. "البيضاء ورحيب" إلى جانب جبل اللوز تشهد تساقطًا للثلوج
سبق

مرتفعات تبوك حتى الآن تساقط للثلوج، مصحوبة بالأمطار، وشهدت قبل قليل منطقة البيضاء و "رحيب"، تساقطًا للثلوج.



وتساقطت اليوم ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، وسط توافد عدد من عشاق الزائر الأبيض من منطقة تبوك وخارجها وسط استعداد ميداني من كل الجهات ذات العلاقة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:16 AM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:20 AM

تبوك.. "البيضاء ورحيب" إلى جانب جبل اللوز تشهد تساقطًا للثلوج

توافد عدد كبير من المتنزهين وسط استعداد ميداني من الجهات المعنية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
220

مرتفعات تبوك حتى الآن تساقط للثلوج، مصحوبة بالأمطار، وشهدت قبل قليل منطقة البيضاء و "رحيب"، تساقطًا للثلوج.



وتساقطت اليوم ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، وسط توافد عدد من عشاق الزائر الأبيض من منطقة تبوك وخارجها وسط استعداد ميداني من كل الجهات ذات العلاقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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