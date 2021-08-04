النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تسلم الجزائر "مسؤول هارب" متهمًا في قضايا فساد

"ولد قدور" ظهر مكبل اليدين محاطًا برجال الأمن

أعلنت الجزائر، اليوم (الأربعاء) أن الإمارات سلمتها المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.

وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن السلطات تتهم "ولد قدور" بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

وأضافت أن "ولد قدور" سيمثل قريبًا أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد- في قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق.

وتناقلت قنوات خاصة فيديو يصور وصول المسؤول النفطي السابق، "ولد قدور"، إلى مطار الجزائر محاطًا برجال الشرطة ومكبل اليدين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإمارات تسلم الجزائر "مسؤول هارب" متهمًا في قضايا فساد
سبق

أعلنت الجزائر، اليوم (الأربعاء) أن الإمارات سلمتها المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.

وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن السلطات تتهم "ولد قدور" بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

وأضافت أن "ولد قدور" سيمثل قريبًا أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد- في قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق.

وتناقلت قنوات خاصة فيديو يصور وصول المسؤول النفطي السابق، "ولد قدور"، إلى مطار الجزائر محاطًا برجال الشرطة ومكبل اليدين.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:35 PM

الإمارات تسلم الجزائر "مسؤول هارب" متهمًا في قضايا فساد

"ولد قدور" ظهر مكبل اليدين محاطًا برجال الأمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,733

أعلنت الجزائر، اليوم (الأربعاء) أن الإمارات سلمتها المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.

وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن السلطات تتهم "ولد قدور" بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

وأضافت أن "ولد قدور" سيمثل قريبًا أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد- في قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق.

وتناقلت قنوات خاصة فيديو يصور وصول المسؤول النفطي السابق، "ولد قدور"، إلى مطار الجزائر محاطًا برجال الشرطة ومكبل اليدين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة