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الأسبوع في 11 صورة: المسلمون يستقبلون "العيد".. وغزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. استقبل المسلمون في أصقاع الأرض عيد الفطر المبارك بمظاهر الفرحة والسعادة.. فيما تعرضت غزة للقصف الشديد من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأدخنة تتصاعد من مباني خان يونس بقطاع غزة إثر غارة جوية إسرائيلية



2- مشهد لكرة من النار تشتعل في مبنى الوليد الذي دمر في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة



3- أم فلسطينية مكلومة تبكي بحرقة على نجلها الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية



4- اشتباكات حامية بين شرطة الاحتلال والمصلين العُزل في ساحات المسجد الأقصى بالقدس



5- طفل فلسطيني في غزة لا يملك إلا الحجارة للرد بها على رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي



6- المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد في سورابايا بإندونيسيا



7- مشهد مبهر لمصلى فيفاء المعلق في السعودية أثناء استقباله صلاة العيد



8- سيدان يؤديان صلاة عيد الفطر على "بحر الرمال" في قرية غروغول بإندونيسيا



9- سياح يسيرون على امتداد شاطئ بالوس بمياهه الصافية الأخاذة في اليونان



10- بركان جبل سينابونغ ينفث رمادًا ودخانًا بالقرب من كارو بإندونيسيا



11- سماء موسكو تتزين بالألعاب النارية الكثيفة أثناء الاحتفال بيوم النصر في الذكرى الـ76 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا








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الأسبوع في 11 صورة: المسلمون يستقبلون "العيد".. وغزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. استقبل المسلمون في أصقاع الأرض عيد الفطر المبارك بمظاهر الفرحة والسعادة.. فيما تعرضت غزة للقصف الشديد من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأدخنة تتصاعد من مباني خان يونس بقطاع غزة إثر غارة جوية إسرائيلية



2- مشهد لكرة من النار تشتعل في مبنى الوليد الذي دمر في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة



3- أم فلسطينية مكلومة تبكي بحرقة على نجلها الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية



4- اشتباكات حامية بين شرطة الاحتلال والمصلين العُزل في ساحات المسجد الأقصى بالقدس



5- طفل فلسطيني في غزة لا يملك إلا الحجارة للرد بها على رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي



6- المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد في سورابايا بإندونيسيا



7- مشهد مبهر لمصلى فيفاء المعلق في السعودية أثناء استقباله صلاة العيد



8- سيدان يؤديان صلاة عيد الفطر على "بحر الرمال" في قرية غروغول بإندونيسيا



9- سياح يسيرون على امتداد شاطئ بالوس بمياهه الصافية الأخاذة في اليونان



10- بركان جبل سينابونغ ينفث رمادًا ودخانًا بالقرب من كارو بإندونيسيا



11- سماء موسكو تتزين بالألعاب النارية الكثيفة أثناء الاحتفال بيوم النصر في الذكرى الـ76 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا








16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
01:51 AM

الأسبوع في 11 صورة: المسلمون يستقبلون "العيد".. وغزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
6,245

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. استقبل المسلمون في أصقاع الأرض عيد الفطر المبارك بمظاهر الفرحة والسعادة.. فيما تعرضت غزة للقصف الشديد من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأدخنة تتصاعد من مباني خان يونس بقطاع غزة إثر غارة جوية إسرائيلية



2- مشهد لكرة من النار تشتعل في مبنى الوليد الذي دمر في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة



3- أم فلسطينية مكلومة تبكي بحرقة على نجلها الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية



4- اشتباكات حامية بين شرطة الاحتلال والمصلين العُزل في ساحات المسجد الأقصى بالقدس



5- طفل فلسطيني في غزة لا يملك إلا الحجارة للرد بها على رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي



6- المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد في سورابايا بإندونيسيا



7- مشهد مبهر لمصلى فيفاء المعلق في السعودية أثناء استقباله صلاة العيد



8- سيدان يؤديان صلاة عيد الفطر على "بحر الرمال" في قرية غروغول بإندونيسيا



9- سياح يسيرون على امتداد شاطئ بالوس بمياهه الصافية الأخاذة في اليونان



10- بركان جبل سينابونغ ينفث رمادًا ودخانًا بالقرب من كارو بإندونيسيا



11- سماء موسكو تتزين بالألعاب النارية الكثيفة أثناء الاحتفال بيوم النصر في الذكرى الـ76 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا








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