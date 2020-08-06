كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية.
وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بـ"تويتر": تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة.
"الغذاء والدواء": ضبط مندوب يروّج لعسل "مجهول المصدر"
قامت بمصادرة الكميات قبل استكمال الإجراءات اللازمة
كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية.
وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بـ"تويتر": تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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"الغذاء والدواء": ضبط مندوب يروّج لعسل "مجهول المصدر"ذياب الشمري سبق 2020-08-06
كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
04:28 PM
"الغذاء والدواء": ضبط مندوب يروّج لعسل "مجهول المصدر"
قامت بمصادرة الكميات قبل استكمال الإجراءات اللازمة
كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية.
وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بـ"تويتر": تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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