كورونا يحصد 766 حالة وفاة في إيطاليا خلال يوم واحد
لترتفع الحصيلة إلى 14681 وفاة
سجلت إيطاليا اليوم 766 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 14681 وفاة.
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن أعداد حالات الإصابة الجديدة كانت أقل لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية التفشي يوم 21 فبراير الماضي إلى 119827.
والجمعة هو اليوم الخامس على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.
كورونا يحصد 766 حالة وفاة في إيطاليا خلال يوم واحد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-03
سجلت إيطاليا اليوم 766 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 14681 وفاة.
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن أعداد حالات الإصابة الجديدة كانت أقل لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية التفشي يوم 21 فبراير الماضي إلى 119827.
والجمعة هو اليوم الخامس على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:19 PM
كورونا يحصد 766 حالة وفاة في إيطاليا خلال يوم واحد
سجلت إيطاليا اليوم 766 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 14681 وفاة.
وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن أعداد حالات الإصابة الجديدة كانت أقل لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية التفشي يوم 21 فبراير الماضي إلى 119827.
والجمعة هو اليوم الخامس على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782.