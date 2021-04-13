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"السديس" يدشن تطبيق "مصحف الحرمين الشريفين"

يحوي "التفسير الميسر" ويتمتع بخاصية الإشارة المرجعية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

اليوم مصحف الحرمين الذي يعرض نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

بالمدينة المنورة.

ويعد هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ويحتوي التطبيق على تسجيلات

الحرمين الشريفين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والنبوي لعام 1441هـ، والتلاوات القرآنية لأئمة الحرمين, كما يحتوي على "التفسير

الميسر" الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو آية أو آيات يحددها المستخدم، مقسمًا بحسب الآيات مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات المختلفة كخاصية البحث فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة، وإمكانية

البحث باسم السورة بضغطة واحدة على اسم السورة، أو البحث برقم الصفحة بضغطة واحدة على رقم الصفحة، وكذلك البحث

بأوائل الأجزاء لتسهيل الختمات القرآنية بضغطة واحدة على رقم الجزء, كما يتميز بخاصية الإشارة المرجعية "الفاصلة" لمواضع

التوقف, وخاصية تحديد الآيات المفضلة للرجوع إليها, ويدعم التطبيق نمط القراءة الليلية, وإمكانية مشاركة الآيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى صفحات المصحف وآياته.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة وفق توجيهات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشن تطبيق "مصحف الحرمين الشريفين"
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

اليوم مصحف الحرمين الذي يعرض نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

بالمدينة المنورة.

ويعد هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ويحتوي التطبيق على تسجيلات

الحرمين الشريفين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والنبوي لعام 1441هـ، والتلاوات القرآنية لأئمة الحرمين, كما يحتوي على "التفسير

الميسر" الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو آية أو آيات يحددها المستخدم، مقسمًا بحسب الآيات مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات المختلفة كخاصية البحث فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة، وإمكانية

البحث باسم السورة بضغطة واحدة على اسم السورة، أو البحث برقم الصفحة بضغطة واحدة على رقم الصفحة، وكذلك البحث

بأوائل الأجزاء لتسهيل الختمات القرآنية بضغطة واحدة على رقم الجزء, كما يتميز بخاصية الإشارة المرجعية "الفاصلة" لمواضع

التوقف, وخاصية تحديد الآيات المفضلة للرجوع إليها, ويدعم التطبيق نمط القراءة الليلية, وإمكانية مشاركة الآيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى صفحات المصحف وآياته.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة وفق توجيهات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
05:27 PM

"السديس" يدشن تطبيق "مصحف الحرمين الشريفين"

يحوي "التفسير الميسر" ويتمتع بخاصية الإشارة المرجعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

اليوم مصحف الحرمين الذي يعرض نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

بالمدينة المنورة.

ويعد هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ويحتوي التطبيق على تسجيلات

الحرمين الشريفين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والنبوي لعام 1441هـ، والتلاوات القرآنية لأئمة الحرمين, كما يحتوي على "التفسير

الميسر" الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو آية أو آيات يحددها المستخدم، مقسمًا بحسب الآيات مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات المختلفة كخاصية البحث فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة، وإمكانية

البحث باسم السورة بضغطة واحدة على اسم السورة، أو البحث برقم الصفحة بضغطة واحدة على رقم الصفحة، وكذلك البحث

بأوائل الأجزاء لتسهيل الختمات القرآنية بضغطة واحدة على رقم الجزء, كما يتميز بخاصية الإشارة المرجعية "الفاصلة" لمواضع

التوقف, وخاصية تحديد الآيات المفضلة للرجوع إليها, ويدعم التطبيق نمط القراءة الليلية, وإمكانية مشاركة الآيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى صفحات المصحف وآياته.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة وفق توجيهات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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