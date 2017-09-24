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أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار

أماط اللثام عن سر التميز خلال فعاليات اليوم الوطني"آمنون يا وطن"

"هي لنا دار" نطق بها كل السعوديين بصوت متحد ومتلاحم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومن الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتحديداً من منطقة جازان الضاربة في جذور التاريخ والأدب والفن، تعددت فعاليات يوم الوطن في كل شبر منها كبقية مناطق الوطن الكبير التي تحتفي بهذا اليوم.

ومن بقعة صغيرة على ساحل البحر الأحمر كان هناك فعاليات مميزة بمضمونها وواقعها، حيث أطلقت غرفة جازان باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والدورات، وصنعت لها هوية تميز احتفالها عن باقي الاحتفالات في المنطقة "آمنون يا وطن" ثم "حلمنا واقع" وهو عنوان لفيلم تم إنتاجه يحكي قصة الحلم الذي أصبح واقعًا تعيشه منطقة جازان من جبالها وسهولها إلى جزرها وشواطئها يحكي قصة الوطن العظيم منذ لحظة توحيد المملكة إلى "رؤية 2030" الطموحة والتي وضعت حدودها عنان السماء.

وذكر أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، أن الغرفة عملت منذ وقت مبكر على إعداد الخطط، والمحتوى بفريق شاب من منسوبي الغرفة، عملوا خلال 30 يومًا وبمتابعة يومية من خلال مؤشرات لضمان جودة العمل في صناعة المحتوى، ورسم خطط الفعاليات، وتنفيذها وتجاوز العقبات. مما أسهم في تقديم عمل مميز وفعاليات متنوعة.

وأضاف: تم عمل هوية مصاحبة لهوية اليوم الوطني بشعار "آمنون يا وطن" صاحبها الإعداد لفيلم "حلمنا واقع" الذي تم كتابته وتصويره وتنفيذه وإخراجه خلال أسبوع واحد. بالإضافة إلى الفعاليات التي انطلقت على مسرح الغرفة ما بين ورش عمل ودورات متخصصة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال المسؤولية المجتمعية للغرفة وعمل عليها فريق من إدارة التدريب والتوطين.

ولفت الجوهري إلى تفاعل رجال الأعمال في المنطقة في دعم فعاليات الغرفة والتي أسهمت في تميز فعاليتها وأعمالها في احتفال اليوم الوطني. .

واختتم بأن رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار وألهمت واستنهضت الطاقات الشابة في تقديم عمل مميز حصدنا من خلاله ثمار الجهد والعطاء خلال فترة قصيرة ونراه الآن في كل مناطق المملكة.

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أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار
سبق

"هي لنا دار" نطق بها كل السعوديين بصوت متحد ومتلاحم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومن الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتحديداً من منطقة جازان الضاربة في جذور التاريخ والأدب والفن، تعددت فعاليات يوم الوطن في كل شبر منها كبقية مناطق الوطن الكبير التي تحتفي بهذا اليوم.

ومن بقعة صغيرة على ساحل البحر الأحمر كان هناك فعاليات مميزة بمضمونها وواقعها، حيث أطلقت غرفة جازان باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والدورات، وصنعت لها هوية تميز احتفالها عن باقي الاحتفالات في المنطقة "آمنون يا وطن" ثم "حلمنا واقع" وهو عنوان لفيلم تم إنتاجه يحكي قصة الحلم الذي أصبح واقعًا تعيشه منطقة جازان من جبالها وسهولها إلى جزرها وشواطئها يحكي قصة الوطن العظيم منذ لحظة توحيد المملكة إلى "رؤية 2030" الطموحة والتي وضعت حدودها عنان السماء.

وذكر أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، أن الغرفة عملت منذ وقت مبكر على إعداد الخطط، والمحتوى بفريق شاب من منسوبي الغرفة، عملوا خلال 30 يومًا وبمتابعة يومية من خلال مؤشرات لضمان جودة العمل في صناعة المحتوى، ورسم خطط الفعاليات، وتنفيذها وتجاوز العقبات. مما أسهم في تقديم عمل مميز وفعاليات متنوعة.

وأضاف: تم عمل هوية مصاحبة لهوية اليوم الوطني بشعار "آمنون يا وطن" صاحبها الإعداد لفيلم "حلمنا واقع" الذي تم كتابته وتصويره وتنفيذه وإخراجه خلال أسبوع واحد. بالإضافة إلى الفعاليات التي انطلقت على مسرح الغرفة ما بين ورش عمل ودورات متخصصة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال المسؤولية المجتمعية للغرفة وعمل عليها فريق من إدارة التدريب والتوطين.

ولفت الجوهري إلى تفاعل رجال الأعمال في المنطقة في دعم فعاليات الغرفة والتي أسهمت في تميز فعاليتها وأعمالها في احتفال اليوم الوطني. .

واختتم بأن رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار وألهمت واستنهضت الطاقات الشابة في تقديم عمل مميز حصدنا من خلاله ثمار الجهد والعطاء خلال فترة قصيرة ونراه الآن في كل مناطق المملكة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:31 PM

أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار

أماط اللثام عن سر التميز خلال فعاليات اليوم الوطني"آمنون يا وطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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"هي لنا دار" نطق بها كل السعوديين بصوت متحد ومتلاحم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومن الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتحديداً من منطقة جازان الضاربة في جذور التاريخ والأدب والفن، تعددت فعاليات يوم الوطن في كل شبر منها كبقية مناطق الوطن الكبير التي تحتفي بهذا اليوم.

ومن بقعة صغيرة على ساحل البحر الأحمر كان هناك فعاليات مميزة بمضمونها وواقعها، حيث أطلقت غرفة جازان باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والدورات، وصنعت لها هوية تميز احتفالها عن باقي الاحتفالات في المنطقة "آمنون يا وطن" ثم "حلمنا واقع" وهو عنوان لفيلم تم إنتاجه يحكي قصة الحلم الذي أصبح واقعًا تعيشه منطقة جازان من جبالها وسهولها إلى جزرها وشواطئها يحكي قصة الوطن العظيم منذ لحظة توحيد المملكة إلى "رؤية 2030" الطموحة والتي وضعت حدودها عنان السماء.

وذكر أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، أن الغرفة عملت منذ وقت مبكر على إعداد الخطط، والمحتوى بفريق شاب من منسوبي الغرفة، عملوا خلال 30 يومًا وبمتابعة يومية من خلال مؤشرات لضمان جودة العمل في صناعة المحتوى، ورسم خطط الفعاليات، وتنفيذها وتجاوز العقبات. مما أسهم في تقديم عمل مميز وفعاليات متنوعة.

وأضاف: تم عمل هوية مصاحبة لهوية اليوم الوطني بشعار "آمنون يا وطن" صاحبها الإعداد لفيلم "حلمنا واقع" الذي تم كتابته وتصويره وتنفيذه وإخراجه خلال أسبوع واحد. بالإضافة إلى الفعاليات التي انطلقت على مسرح الغرفة ما بين ورش عمل ودورات متخصصة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال المسؤولية المجتمعية للغرفة وعمل عليها فريق من إدارة التدريب والتوطين.

ولفت الجوهري إلى تفاعل رجال الأعمال في المنطقة في دعم فعاليات الغرفة والتي أسهمت في تميز فعاليتها وأعمالها في احتفال اليوم الوطني. .

واختتم بأن رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار وألهمت واستنهضت الطاقات الشابة في تقديم عمل مميز حصدنا من خلاله ثمار الجهد والعطاء خلال فترة قصيرة ونراه الآن في كل مناطق المملكة.

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