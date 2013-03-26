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"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا

طالبت بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي

حذرت وزارة الصحة، من أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على عدم المصافحة وتعقيم الأيدي.

وكتبت الوزارة، عبر حسابها بـ"تويتر" ضمن وسم ‏#نتعاون_مانتهاون تغريدة قالت فيها: "انتبه! ‏سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة.

وأكدت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا
سبق

حذرت وزارة الصحة، من أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على عدم المصافحة وتعقيم الأيدي.

وكتبت الوزارة، عبر حسابها بـ"تويتر" ضمن وسم ‏#نتعاون_مانتهاون تغريدة قالت فيها: "انتبه! ‏سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة.

وأكدت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:11 PM

"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا

طالبت بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,591

حذرت وزارة الصحة، من أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على عدم المصافحة وتعقيم الأيدي.

وكتبت الوزارة، عبر حسابها بـ"تويتر" ضمن وسم ‏#نتعاون_مانتهاون تغريدة قالت فيها: "انتبه! ‏سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة.

وأكدت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.

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