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جمعية لابأس و"صحة القنفذة" تقيمان حملة لعلاج أسنان الفقراء

أقامت صحة القنفذة بالتعاون مع جمعية لابأس الصحية وجمعية البر بسبت الجارة برنامجًا متكاملاً لطب الأسنان التخصصية وبدعم من صندوق الوقف الصحي، العلاجي وتثقيف المرضى في مركز سبت الجارة وخميس حرب المحتاجين لعلاج وطب الأسنان التخصصي، في مبادرة مجتمعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي تهدف إلى خدمة سكان القرى البعيدة عن المستشفيات أو المرضى المحتاجين إلى تقديم الرعاية التخصصية بالقرب من أماكن سكنهم وتثقيفهم للوقاية من تسوس الأسنان والأمراض الفموية وتقدم القافلة عددًا من الخدمات من بينها جراحة الوجه والفكين - طب أسنان الأطفال - علاج جذور الأسنان - علاج اللثة الحشوات وعلاج جذور الأسنان والعيادات العامة وتركيبات الأسنان، وبيّن الدكتور محمد الزبيدي مدير إدارة المستشفيات وإدارة طب الأسنان بصحة القنفذة المشرف العام على القافلة التخصصية أن هذه القافلة تعد الأولى من نوعها كقافلة تخصصية تأتي لمرضى الأسنان في أماكنهم لتسهيل عملية علاج أسنانهم بشكل سريع ولتختصر عليهم قوائم الانتظار في المستشفيات الأخرى وخصوصًا أن بعضهم قد يحتاج إلى علاج أسنانه لكن طول قوائم الانتظار بالمستشفيات وعدم القدرة المادية قد تمنعه من ذلك، لهذا السبب القافلة الطبية استهدفت هذه الحالات خصوصًا مستفيدي الجمعيات الخيرية، من جهة أخرى شكر مدير مركز سبت الجارة الصحي الاختصاصي الاجتماعي علي أحمد العيسي القائمين على هذه القافلة الطبية التي كان لها الأثر الإيجابي على المستفيدين من خدماتها.

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جمعية لابأس و"صحة القنفذة" تقيمان حملة لعلاج أسنان الفقراء
سبق

أقامت صحة القنفذة بالتعاون مع جمعية لابأس الصحية وجمعية البر بسبت الجارة برنامجًا متكاملاً لطب الأسنان التخصصية وبدعم من صندوق الوقف الصحي، العلاجي وتثقيف المرضى في مركز سبت الجارة وخميس حرب المحتاجين لعلاج وطب الأسنان التخصصي، في مبادرة مجتمعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي تهدف إلى خدمة سكان القرى البعيدة عن المستشفيات أو المرضى المحتاجين إلى تقديم الرعاية التخصصية بالقرب من أماكن سكنهم وتثقيفهم للوقاية من تسوس الأسنان والأمراض الفموية وتقدم القافلة عددًا من الخدمات من بينها جراحة الوجه والفكين - طب أسنان الأطفال - علاج جذور الأسنان - علاج اللثة الحشوات وعلاج جذور الأسنان والعيادات العامة وتركيبات الأسنان، وبيّن الدكتور محمد الزبيدي مدير إدارة المستشفيات وإدارة طب الأسنان بصحة القنفذة المشرف العام على القافلة التخصصية أن هذه القافلة تعد الأولى من نوعها كقافلة تخصصية تأتي لمرضى الأسنان في أماكنهم لتسهيل عملية علاج أسنانهم بشكل سريع ولتختصر عليهم قوائم الانتظار في المستشفيات الأخرى وخصوصًا أن بعضهم قد يحتاج إلى علاج أسنانه لكن طول قوائم الانتظار بالمستشفيات وعدم القدرة المادية قد تمنعه من ذلك، لهذا السبب القافلة الطبية استهدفت هذه الحالات خصوصًا مستفيدي الجمعيات الخيرية، من جهة أخرى شكر مدير مركز سبت الجارة الصحي الاختصاصي الاجتماعي علي أحمد العيسي القائمين على هذه القافلة الطبية التي كان لها الأثر الإيجابي على المستفيدين من خدماتها.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
11:29 PM

جمعية لابأس و"صحة القنفذة" تقيمان حملة لعلاج أسنان الفقراء

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حسن العيسي - القنفذة
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أقامت صحة القنفذة بالتعاون مع جمعية لابأس الصحية وجمعية البر بسبت الجارة برنامجًا متكاملاً لطب الأسنان التخصصية وبدعم من صندوق الوقف الصحي، العلاجي وتثقيف المرضى في مركز سبت الجارة وخميس حرب المحتاجين لعلاج وطب الأسنان التخصصي، في مبادرة مجتمعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي تهدف إلى خدمة سكان القرى البعيدة عن المستشفيات أو المرضى المحتاجين إلى تقديم الرعاية التخصصية بالقرب من أماكن سكنهم وتثقيفهم للوقاية من تسوس الأسنان والأمراض الفموية وتقدم القافلة عددًا من الخدمات من بينها جراحة الوجه والفكين - طب أسنان الأطفال - علاج جذور الأسنان - علاج اللثة الحشوات وعلاج جذور الأسنان والعيادات العامة وتركيبات الأسنان، وبيّن الدكتور محمد الزبيدي مدير إدارة المستشفيات وإدارة طب الأسنان بصحة القنفذة المشرف العام على القافلة التخصصية أن هذه القافلة تعد الأولى من نوعها كقافلة تخصصية تأتي لمرضى الأسنان في أماكنهم لتسهيل عملية علاج أسنانهم بشكل سريع ولتختصر عليهم قوائم الانتظار في المستشفيات الأخرى وخصوصًا أن بعضهم قد يحتاج إلى علاج أسنانه لكن طول قوائم الانتظار بالمستشفيات وعدم القدرة المادية قد تمنعه من ذلك، لهذا السبب القافلة الطبية استهدفت هذه الحالات خصوصًا مستفيدي الجمعيات الخيرية، من جهة أخرى شكر مدير مركز سبت الجارة الصحي الاختصاصي الاجتماعي علي أحمد العيسي القائمين على هذه القافلة الطبية التي كان لها الأثر الإيجابي على المستفيدين من خدماتها.

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