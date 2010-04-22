كورونا.. 8450 إصابة جديدة بالعراق و166 حالة بالجزائر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق 8450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1010304 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15128 حالة، فيما تم تسجيل 6872 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 884181 حالة.

الجزائر

وسجّلت الجزائر 166 إصابة جديدة مؤكدة بسلالات فيروس كورونا المتحور في الجزائر.

وأفاد بيان لمعهد باستور (هيئة تابعة لوزارة الصحة والسكان) أنه تم تأكيد 65 إصابة جديدة من السلالة البريطانية و101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية في 14 مدينة بينها العاصمة الجزائر.