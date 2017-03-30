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رئيس الإذاعة المصرية يعلن عن إصابته بـ "كورونا"

يخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج المعتمد

أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما ثبتت إيجابية المسحة التي أجراها في أحد المختبرات الخاصة.

وتفصيلاً، قال محمد نوار في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه يخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وناشد بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

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رئيس الإذاعة المصرية يعلن عن إصابته بـ "كورونا"
سبق

أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما ثبتت إيجابية المسحة التي أجراها في أحد المختبرات الخاصة.

وتفصيلاً، قال محمد نوار في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه يخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وناشد بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
01:33 AM

رئيس الإذاعة المصرية يعلن عن إصابته بـ "كورونا"

يخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج المعتمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما ثبتت إيجابية المسحة التي أجراها في أحد المختبرات الخاصة.

وتفصيلاً، قال محمد نوار في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه يخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وناشد بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

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