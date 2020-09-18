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تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"

بقيمة أكثر من مليون ريال.. واكتمال 90 % من المشروع حتى الآن

نفّذت بلدية الشواق بمحافظة الليث، جسراً للمشاة بمركز حفار، جنوب محافظة الليث (80) كم.

ويعد هذا الجسر هو المشروع الأول بمنطقة مكة المكرمة على الطريق الدولي جدة جازان.

وشهد اليوم تنفيذ أعمال تركيب الهيكل المعدني لجسر المشاة بمركز حفار، حيث تم تنظيم وتحويل السير بوساطة الجهات الأمنية منذ الصباح الباكر.

وقال رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي: مشروع جسر المشاة بمركز حفار الجاري هو مشروع حيوي يخدم الأهالي في مركز حفار، وبلغت قيمته 1,871,000 ريال، وتم إنجاز 90 % من المشروع حتى الآن، ولا تزال تتبقى أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع تسلُّم المشروع نهاية العام الميلادي الجاري.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

ويعد هذا المشروع إضافة إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال العام الحالي، وسبقه عددٌ من المشاريع من قبيل إنشاء مداخل النطاق بمدخل الشواق ومدخل حفار، إضافة إلى إنشاء مشروع كورنيش حفار.

محافظة الليث جسر مشاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"
سبق

نفّذت بلدية الشواق بمحافظة الليث، جسراً للمشاة بمركز حفار، جنوب محافظة الليث (80) كم.

ويعد هذا الجسر هو المشروع الأول بمنطقة مكة المكرمة على الطريق الدولي جدة جازان.

وشهد اليوم تنفيذ أعمال تركيب الهيكل المعدني لجسر المشاة بمركز حفار، حيث تم تنظيم وتحويل السير بوساطة الجهات الأمنية منذ الصباح الباكر.

وقال رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي: مشروع جسر المشاة بمركز حفار الجاري هو مشروع حيوي يخدم الأهالي في مركز حفار، وبلغت قيمته 1,871,000 ريال، وتم إنجاز 90 % من المشروع حتى الآن، ولا تزال تتبقى أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع تسلُّم المشروع نهاية العام الميلادي الجاري.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

ويعد هذا المشروع إضافة إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال العام الحالي، وسبقه عددٌ من المشاريع من قبيل إنشاء مداخل النطاق بمدخل الشواق ومدخل حفار، إضافة إلى إنشاء مشروع كورنيش حفار.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
02:46 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
03:34 PM

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"

بقيمة أكثر من مليون ريال.. واكتمال 90 % من المشروع حتى الآن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,784

نفّذت بلدية الشواق بمحافظة الليث، جسراً للمشاة بمركز حفار، جنوب محافظة الليث (80) كم.

ويعد هذا الجسر هو المشروع الأول بمنطقة مكة المكرمة على الطريق الدولي جدة جازان.

وشهد اليوم تنفيذ أعمال تركيب الهيكل المعدني لجسر المشاة بمركز حفار، حيث تم تنظيم وتحويل السير بوساطة الجهات الأمنية منذ الصباح الباكر.

وقال رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي: مشروع جسر المشاة بمركز حفار الجاري هو مشروع حيوي يخدم الأهالي في مركز حفار، وبلغت قيمته 1,871,000 ريال، وتم إنجاز 90 % من المشروع حتى الآن، ولا تزال تتبقى أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع تسلُّم المشروع نهاية العام الميلادي الجاري.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

ويعد هذا المشروع إضافة إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال العام الحالي، وسبقه عددٌ من المشاريع من قبيل إنشاء مداخل النطاق بمدخل الشواق ومدخل حفار، إضافة إلى إنشاء مشروع كورنيش حفار.

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