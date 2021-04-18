"مدني الدمام" يُخمد حريقًا نشب في ورش لصيانة السيارات

قال مغردًا: اندلع مساءً ولم ينتج عنه وقوع أي إصابات

تمكّن الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب في عدد من ورش صيانة السيارات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر: أخمد مدني #الدمام حريقًا في عدد من ورش صيانة المركبات، دون وقوع إصابات ولله الحمد.