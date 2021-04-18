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"مدني الدمام" يُخمد حريقًا نشب في ورش لصيانة السيارات

قال مغردًا: اندلع مساءً ولم ينتج عنه وقوع أي إصابات

تمكّن الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب في عدد من ورش صيانة السيارات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر: أخمد مدني #الدمام حريقًا في عدد من ورش صيانة المركبات، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الدمام" يُخمد حريقًا نشب في ورش لصيانة السيارات
سبق

تمكّن الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب في عدد من ورش صيانة السيارات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر: أخمد مدني #الدمام حريقًا في عدد من ورش صيانة المركبات، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
09:19 PM

"مدني الدمام" يُخمد حريقًا نشب في ورش لصيانة السيارات

قال مغردًا: اندلع مساءً ولم ينتج عنه وقوع أي إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تمكّن الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب في عدد من ورش صيانة السيارات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر: أخمد مدني #الدمام حريقًا في عدد من ورش صيانة المركبات، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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