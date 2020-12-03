النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: 314 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل وفاتين يرفع الإجمالي لـ 884

سجلت الكويت 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143.574، في حين تم تسجيل وفاتينِ؛ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 884 وفاةً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19"، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4016 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 540 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138.674 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: 314 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143.574، في حين تم تسجيل وفاتينِ؛ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 884 وفاةً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19"، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4016 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 540 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138.674 حالة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:52 PM

الكويت: 314 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل وفاتين يرفع الإجمالي لـ 884

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
126

سجلت الكويت 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143.574، في حين تم تسجيل وفاتينِ؛ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 884 وفاةً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19"، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4016 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 540 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138.674 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,368
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة