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المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه

قال: بقيت عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.. موسم الحساسية

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أنه حتى عشرة أيام قادمة لا توجد ملامح لانخفاض محسوس بدرجة الحرارة يستدعى التنبيه.

ولفت المسند إلى أنه بقي عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم بـ 29 محطة في المملكة، كانت أدناها بالقريات وطريف 14 و15 درجة على التوالي وأعلاها بجدة 27 درجة، فيما سجّلت درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس 41 درجة بعرفات والأدنى كانت بخميس مشيط 27 درجة.

وتابع المسند محذراً، عادة شهر أكتوبر هو موسم الحساسية، وأمراض البرد، والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أنه حتى عشرة أيام قادمة لا توجد ملامح لانخفاض محسوس بدرجة الحرارة يستدعى التنبيه.

ولفت المسند إلى أنه بقي عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم بـ 29 محطة في المملكة، كانت أدناها بالقريات وطريف 14 و15 درجة على التوالي وأعلاها بجدة 27 درجة، فيما سجّلت درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس 41 درجة بعرفات والأدنى كانت بخميس مشيط 27 درجة.

وتابع المسند محذراً، عادة شهر أكتوبر هو موسم الحساسية، وأمراض البرد، والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:45 AM

المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه

قال: بقيت عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.. موسم الحساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أنه حتى عشرة أيام قادمة لا توجد ملامح لانخفاض محسوس بدرجة الحرارة يستدعى التنبيه.

ولفت المسند إلى أنه بقي عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم بـ 29 محطة في المملكة، كانت أدناها بالقريات وطريف 14 و15 درجة على التوالي وأعلاها بجدة 27 درجة، فيما سجّلت درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس 41 درجة بعرفات والأدنى كانت بخميس مشيط 27 درجة.

وتابع المسند محذراً، عادة شهر أكتوبر هو موسم الحساسية، وأمراض البرد، والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.

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