النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة، بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124، بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

باكستان

سجلت باكستان 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1282195 إصابة، منها 22562 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28663 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230970 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة، بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124، بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

باكستان

سجلت باكستان 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1282195 إصابة، منها 22562 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28663 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230970 حالة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:36 AM

كورونا.. ألمانيا تسجل 30643 إصابة جديدة و323 في باكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
0
122

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة، بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124، بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

باكستان

سجلت باكستان 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1282195 إصابة، منها 22562 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28663 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230970 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,739
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,275
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,259

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة