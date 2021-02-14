النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

الطالبة السعودية "دانة التمياط" تحصد المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي

على مستوى دول التعاون الخليجي

حصدت الطالبة السعودية دانة بنت عقاب التمياط، من المدرسة الثانوية الأولى بمحافظة رفحاء، المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي على مستوى دول التعاون الخليجي.

ونالت الطالبة جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الـ23، "فئة الطالب المتميز" التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد كرم في مكتبه بمحافظة رفحاء، الطالبة دانة بنت عقاب التمياط، بمناسبة تأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج.

وأكد أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في جميع المنافسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطالبة السعودية "دانة التمياط" تحصد المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي
سبق

حصدت الطالبة السعودية دانة بنت عقاب التمياط، من المدرسة الثانوية الأولى بمحافظة رفحاء، المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي على مستوى دول التعاون الخليجي.

ونالت الطالبة جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الـ23، "فئة الطالب المتميز" التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد كرم في مكتبه بمحافظة رفحاء، الطالبة دانة بنت عقاب التمياط، بمناسبة تأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج.

وأكد أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في جميع المنافسات.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
06:41 PM

الطالبة السعودية "دانة التمياط" تحصد المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي

على مستوى دول التعاون الخليجي

A A A
عويد التومي - رفحاء
12
3,565

حصدت الطالبة السعودية دانة بنت عقاب التمياط، من المدرسة الثانوية الأولى بمحافظة رفحاء، المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي على مستوى دول التعاون الخليجي.

ونالت الطالبة جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الـ23، "فئة الطالب المتميز" التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد كرم في مكتبه بمحافظة رفحاء، الطالبة دانة بنت عقاب التمياط، بمناسبة تأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج.

وأكد أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في جميع المنافسات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة