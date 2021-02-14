الطالبة السعودية "دانة التمياط" تحصد المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي

على مستوى دول التعاون الخليجي

حصدت الطالبة السعودية دانة بنت عقاب التمياط، من المدرسة الثانوية الأولى بمحافظة رفحاء، المركز الأول لجائزة حمدان آل مكتوم للأداء التعليمي على مستوى دول التعاون الخليجي.

ونالت الطالبة جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الـ23، "فئة الطالب المتميز" التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد كرم في مكتبه بمحافظة رفحاء، الطالبة دانة بنت عقاب التمياط، بمناسبة تأهلها للمرحلة النهائية في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج.

وأكد أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في جميع المنافسات.