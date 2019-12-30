"كاستيرا" لـ"سبق": الأحد القادم سينطلق في السعودية أطول وأصعب سباق سيارات في العالم

مدير رالي داكار السعودية 2020 يكشف في أول حوار له مع صحيفة سعودية تفاصيل السباق الأشهر

- 13 سائقًا سعوديًّا سيشاركون في الرالي العالمي.. الراجحي للسيارات والغنيم للدراجات و351 سائقًا دوليًّا.

- رالي داكار السعودية سباق عالمي للسيارات والدراجات النارية والرباعية "كواد" والشاحنات.

- مساحة السعودية أكبر من فرنسا 4 مرات تقريبًا وهذه المساحة الكبيرة المتنوعة منحتنا مضمارًا أكبر للسباق.

- اتفقنا مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على إقامة الرالي في السعودية لمدة 10 سنوات قادمة.

- استضافة السعودية للكثير من البطولات والمسابقات الرياضية العالمية الناجحة شجّعنا على الموافقة.

- أغلب الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات ستشارك في "الرالي" وجائزة الفائز الأول 75 ألف ريال.

- في عام 2007م لم نتفق مع الجهات المنظمة السعودية بسبب شرط عدم مشاركة المتسابقات النساء.

- لم أرَ مثيلًا لجمال الصحراء السعودية.. وأعجبتني آثار وطبيعة "العلا" و"نيوم".

- التنظيم السعودي سيكون ناجحًا وممتازًا ولا شك لدينا في ذلك ونحن محظوظون.

- من أجل تنظيم سباق بحجم "الرالي" لا بد من دولة تدعمه لوجستيًّا وتقدم المساعدات الطبية والأمنية والطيران العاجل.

شقران الرشيدي- سبق- باريس "فرنسا": أكد مدير سباق رالي دكار العالمي، سائق السيارات الشهير ديفيد كاستيرا، أن العالم يترقب الأحد القادم انطلاق بطولة رالي داكار السعودية 2020 التي تحظى بمتابعة الملايين واهتمام إعلامي دولي كبير، وبمشاركة واسعة من سائقين عالميين مشهورين في هذا المجال.

وقال في حواره مع "سبق": "البطولة التي ستنطلق تحديدًا الأحد القادم وتستمر لمدة 12 يومًا، على 12 مرحلة متنوعة، وستقام لمدة 10 سنوات قادمة في السعودية، وهي أطول وأصعب سباق سيارات في العالم، ونحن محظوظون بذلك".

وأوضح أن 13 سائقًا سعوديًّا، وأكثر من 351 سائقًا من مختلف الجنسيات، إضافة إلى 13 سائقة سيتنافسون للفوز باللقب العالمي.

وكشف "كاستيرا" معلومات جديدة عن الرالي الشهير الذي يقام لأول مرة على الأراضي السعودية.. فإلى تفاصيل الحوار.

** ينطلق الأحد القادم ولأول مرة سباق رالي داكار السعودية 2020 الذي يحظى بمتابعة عالمية كبيرة، ما هي تحضيراتكم لهذا السباق؟

نعم يترقب العالم استضافة المملكة لرالي داكار السعودية 2020 الذي ينطلق الأحد القادم 5 يناير القادم من مدينة جدة، وسيستمر حتى17 يناير 2020، ويعد أصعب وأطوال وأشهَر الراليات الصحراوية في العالم، وهو عبارة عن سباق للسيارات، والدراجات النارية، والدراجات الرباعية "كواد"، والشاحنات، وكذلك الباغي المفتوحة "سايد باي سايد"، ويشارك فيه أشهر السائقين العالميين، وسيحظى بمتابعة عالمية واسعة، واهتمام إعلامي كبير. وقد تم الاتفاق بين الشركة المالكة للسباق والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والهيئة العامة للرياضة على إقامة الرالي في السعودية لمدة 10 سنوات قادمة. ونحن محظوظون بإقامة السباق في السعودية.

** لماذا تم اختيار السعودية لإقامة الرالي فيها؟ هل بسبب توفير الدعم المالي أم لأسباب أخرى؟

السعودية أرضها، ومساحتها أكبر من فرنسا 4 مرات تقريبًا، وهذه المساحة الكبيرة المتنوعة منحتنا مضمارًا أكبر للسباق، وفي الحقيقة لم أرَ مثيلًا للصحراء السعودية لتنوعها الهائل؛ فهناك رمال "النفود"، والجبال، والسواحل، والأودية، والربع الخالي وغيرها. وبالطبع ليس المال هو سبب إقامة الرالي فيها؛ بل هناك العديد من عوامل الجذب المهمة الأخرى.. وللمعلومية؛ في عام 2007م عرضنا على السعودية استضافة الرالي لكن لم يكن هناك اتفاق نهائي مع الجهات المسؤولة آنذاك، فذهبنا لأمريكا الجنوبية، والآن السعودية تستضيف الكثير من البطولات والمسابقات الرياضية العالمية المهمة، وهذا أمر مشجّع جدًّا لنا. والتنظيم السعودي سيكون ناجحًا وممتازًا، ولا شك لدينا في ذلك. والرالي يحتاج الكثير من الخدمات المساندة التي تمكّن من تنظيمه بشكل ناجح؛ لذا لا بد من وجود دولة خلف تنظيم سباق بحجم رالي داكار؛ فالمتسابقون يحتاجون دعمًا لوجستيًّا، ومساعدات طبية وأمنية، وطيران الهيلوكوبتر "عاجل" على أعلى مستوى في الأوقات الحرجة، وهناك تنسيق مشترك مع كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني، ورجال الأمن، والبلديات السعودية التي سيمر من خلالها السباق، وكذلك هيئة السياحة والتراث الوطني السعودي كما عرفت.. كل ذلك من أجل أن يحقق رالي داكار السعودية 2020 نجاحًا عالميًّا.

** ذكرت أنكم عرضتم على السعودية استضافة رالي داكار سابقًا.. لماذا لم تتفقوا مع الجهات المعنية في السعودية آنذاك؟

لم نتفق مع الجهات المنظمة السعودية عام 2007م؛ بسبب بعض الاشتراطات كعدم قيادة المرأة "المتسابقة"، ولم يكن البلد بهذا الانفتاح الذي نشهده حاليًا في إقامة الفعاليات المتنوعة.

** كم عدد السائقات المشاركات في الرالي حاليًا؟

حاليًا لدينا أكثر من 13 سائقة عالمية مشاركة في الرالي. وعدد المشاركين زاد أكثر هذا العام خصوصًا من أوروبا؛ لتحمسهم للمشاركة في الصحراء السعودية. وهناك عدد من السائقين المشاركين من دول عربية.. أما السعوديون فحوالى 13 سائقًا.

** ما جديد رالي داكار السعودية 2020؟

رالي داكار السعودية 2020م بالنسبة إلينا بمثابة فتح فصل جديد في تاريخ المسابقة؛ حيث افتتح سابقًا فصلين الأول في إفريقيا من 1979 إلى 2007، والفصل الثاني في أمريكا الجنوبية من 2009 إلى 2019، والآن سيذهب رالي داكار لاستكشاف قارة جديدة، وتصميم مسار استثنائي وطبيعة جغرافية جديدة، ومسافات صحراوية أطول.

** ما هي مراحل السباق في السعودية، وفي أي المدن سيمرّ المتسابقون؟ ومَن هُم أشهر المتسابقين؟

سينطلق رالي داكار السعودية على مسافة إجمالية تقدر بحوالى 8000 كلم، سيقطعون 12 مرحلة، بمشاركة ما يقارب 351 مركبة، منها: 170 دراجة ودراجات رباعية، و134 سيارة و47 شاحنة؛ من بينهم أسماء شهيرة مثل فرناندو ألونسو، توبي برايس، كارلوس ساينز، لايا سانز وستيفان بيترانسيل. وستتواجد 53 جنسية مع 550 مشاركًا (سائقًا وملاحًا)، بأغلبية فرنسية تصل إلى 258 مشاركًا، تليها أسبانيا 77 مشاركًا، وهولندا 53 مشاركًا، والسعودية 13 مشاركًا وملاحًا؛ منهم السائق "يزيد الراجحي" للسيارات، و"مشعل الغنيم" ضمن فئة الدراجات، و13 سائقة نسائية من بينهن "كاميليا ليباروتي" و"أنيت فيشر".. وبداية الانطلاق ستكون من مدينة جدة، ثم يتجه شمالًا حتى مدينة المستقبل "نيوم"، ثم يتجه إلى مدينة حائل وسط البلاد، ويكمل السباق نحو الرياض، وبعدها المنطقة الشرقية واحة الأحساء، ثم صحراء الربع الخالي، يعود بعدها المتسابقون مرة أخرى إلى الرياض وإنهاء السباق في منطقة "القدية". وسيكون السباق الأكبر، والأطول، والأصعب والأكثر إثارة في تاريخ سباقات رالي داكار.. وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها السباق بقارة آسيا.

** ما هي أبرز التحديات التي تتوقع مواجهتها في السعودية؟

هناك العديد من التحديات الجديدة، لكن أكثر تحدٍّ سنواجهه؛ هو التعامل مع ثقافة جديدة نتعرف عليها لأول مرة. فالقادم من أوروبا لا يعرف كيفية التعامل مع المجتمع السعودي وعاداته وقيمه، والرالي يستغرق بعض الوقت لتنفيذه مراحله الصعبة المختلفة.

** ما الذي يميز رالي داكار عن سباقات السيارات العالمية الأخرى؟

"رالي دكار" هو سباق للسيارات على أشد الطرق وعورة، ويشارك فيه مجموعة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، كلاند روفر ورانج روفر، وميتسوبيشي، ورينو، ورولز روليس، ومرسيدس، وبوش، وهامر، ونيسان، ولادا، وفولكس واجن، وغيرها من الشركات الأخرى الرائدة في صناعة السيارات حول العالم. والجائزة المالية للفائز الأول ستكون 15 ألف يورو حوالى 75 ألف ريال سعودي.

** ما هي معايير المشاركة في الرالي كمتسابق؟

للمشاركة في الرالي يجب أن يكون لدى المتسابق خبرة؛ فالسباق صعب وطويل لمدة 12 يومًا. ومراحله صعبة، والدراجات النارية مشاكلها أصعب من السيارات. ورالي داكار معروف بأنه رالي الصحراء الوعرة، وفي جولتنا الاستكشافية الأولية في شمال المملكة رأينا مناظر لم نتخيل أننا سنراها؛ ولذا رالي داكار هذا العام سيكون مميزًا لأننا سنعود بسباقاتنا للصحراء التي نبحث عنها.

** ما هي المدينة السعودية التي أعجبتك؟

لقد تجوّلت في عدد من مناطق السعودية المختلفة لاختيار مكان إقامة مضمار السباق، وأعجبتني كثيرًا مدينة "العلا" شمال السعودية؛ خاصة المناظر الطبيعية والأثرية، وكذلك مدينة "نيوم".