النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق "رعلة قنا"

تسببت في وفيات وإصابات كثيرة ومطالبات بإيقاع أشد العقوبات على ملاكها

نجا شابان قبل قليل من الموت بأعجوبة بعد اصطدام مركبتهما بأحد الجمال السائبة على طريق "رعلة قنا" التابع لمحافظة محايل.

وتسبب الحادث في انحراف المركبة وسقوطها من إحدى العبارات دون أن يصابا بأذى عدا بعض التلفيات التي لحقت بالمركبة المقلة لهما.

وقالت مصادر "سبق" إن الجمال السائبة على طريق قنا - محايل لطالما أزهقت أرواحاً وتسببت في عاهات لكثير من عابري الطريق في أوقات سابقة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك وإيقاع أشد العقوبات على ملاك تلك الإبل التي تنتشر بامتداد الطريق الذي يزيد من خطورته ضيقه والمنعطفات الشديدة التي يتميز بها، والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا بسبب الحوادث المرورية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق "رعلة قنا"
سبق

نجا شابان قبل قليل من الموت بأعجوبة بعد اصطدام مركبتهما بأحد الجمال السائبة على طريق "رعلة قنا" التابع لمحافظة محايل.

وتسبب الحادث في انحراف المركبة وسقوطها من إحدى العبارات دون أن يصابا بأذى عدا بعض التلفيات التي لحقت بالمركبة المقلة لهما.

وقالت مصادر "سبق" إن الجمال السائبة على طريق قنا - محايل لطالما أزهقت أرواحاً وتسببت في عاهات لكثير من عابري الطريق في أوقات سابقة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك وإيقاع أشد العقوبات على ملاك تلك الإبل التي تنتشر بامتداد الطريق الذي يزيد من خطورته ضيقه والمنعطفات الشديدة التي يتميز بها، والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا بسبب الحوادث المرورية المختلفة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
10:15 PM

نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق "رعلة قنا"

تسببت في وفيات وإصابات كثيرة ومطالبات بإيقاع أشد العقوبات على ملاكها

A A A
محمد طيران - محايل عسير
0
376

نجا شابان قبل قليل من الموت بأعجوبة بعد اصطدام مركبتهما بأحد الجمال السائبة على طريق "رعلة قنا" التابع لمحافظة محايل.

وتسبب الحادث في انحراف المركبة وسقوطها من إحدى العبارات دون أن يصابا بأذى عدا بعض التلفيات التي لحقت بالمركبة المقلة لهما.

وقالت مصادر "سبق" إن الجمال السائبة على طريق قنا - محايل لطالما أزهقت أرواحاً وتسببت في عاهات لكثير من عابري الطريق في أوقات سابقة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك وإيقاع أشد العقوبات على ملاك تلك الإبل التي تنتشر بامتداد الطريق الذي يزيد من خطورته ضيقه والمنعطفات الشديدة التي يتميز بها، والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا بسبب الحوادث المرورية المختلفة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة