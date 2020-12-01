من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

تُعد الملاحظات والاقتراحات مصدرًا مهمًّا للمعلومات وتقويم الخدمات والارتقاء بها

ارتفع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية؛ وذلك من واقع نتائج الاستقصاءات عبر البريد الإلكتروني، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020م؛ حيث بلغ (41) وهو يُعد معدلًا مرتفعًا قياسًا بالأداء العام لنتائج الاستبانات في هذا الشأن على مستوى شركات الطيران، وقد شهدت هذه الاستبانة مشاركة أكثر من (8) آلاف ضيف.

وتحرص إدارة أبحاث وبيانات الضيوف بالخطوط السعودية، على قياس معدل ولاء الضيوف لناقلهم الوطني، عبر إجراء الاستقصاءات لمعرفة آرائهم وتطلعاتهم؛ حيث تُعد ملاحظات الضيوف واقتراحاتهم مصدرًا مهمًّا للمعلومات؛ مما يساعد على تقويم الخدمات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف رسالة الناقل الوطني التي تتمثل في تجاوز توقعات الضيوف.

تجدر الإشارة إلى أن "السعودية" تعتمد نموذج الملاحظات والاقتراحات باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع "السعودية" الإلكتروني (www.saudia.com/gcc)، كوسيلة لتلقي ملاحظات واقتراحات الضيوف موثقة برقم مرجعي؛ وذلك تحقيقًا لرفع جودة إجراءات التواصل مع الضيوف، والتأكد من توثيق كل ملاحظة أو مطالبة مع انعكاس تصنيفاتها في التقارير الدورية والسنوية، والتي تساعد المسؤولين على تحديد نقاط القوة ومواطن التحسين وأكثرها إلحاحًا من وجهة نظر الضيوف والعمل على كسب رضاهم.

كما يمكن للضيوف التواصل مباشرةً بإرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان (cr@saudia.com)، أو تقديم ملاحظاتهم في جميع نقاط الخدمة من خلال النموذج لموظفي الصفوف الأولى، أو استخدام الرقم الموحد لمركز العناية بالضيوف (920003777) أو فاكس رقم (6863150 / 012)، وإلى جانب ذلك يقوم مركز العناية بالضيوف بالإجابة على ملاحظات واقتراحات واستفسارات الضيوف من خلال حساب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (@saudia_care).