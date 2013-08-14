النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

" الذايدي": لهذا السبب غضب السعوديون مما قاله "خطيب جدة"

قال: الشعب يؤيد سياسات الإصلاح التي يقودها سمو ولي العهد

يرصد الكاتب الصحفي مشاري الذايدي غضب ورفض السعوديين لما قاله خطيب بأحد مساجد جدة عن المرأة العاملة، ووصفها بصفات سيئة، مؤكداً أن النيابة هي التي بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض، فيما أعلن الكثير من المواطنين عن غضبهم وسخريتهم، لافتاً إلى أن وراء الرفض الروح الجديدة في السعودية، والتأييد الشعبي لسياسات الإصلاح والتحول التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كان زمان

وفي مقاله "خطيب جدة والغضب السعودي" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الذايدي": "قبل سنوات ليست بالبعيدة، كان من الممكن بل من الأرجح أن تمر خطبة الواعظ في العيد في حي من أحياء مدينة جدة، دون ضجيج، بل وبحملة تأييد جماهيرية تدار من مطابخ الحركيين السعوديين المعجونين بأدبيات (الإخوان) ومنتجهم المشوه (السرورية).. بصراحة مرَّت كلمات ومحاضرات ونشرات بل برامج تلفزيونية أقبح مما قاله خطيب جدة ضد المرأة السعودية العاملة، فقط نحتاج إلى تقليب هذه الذكريات القريبة، وهذه فرصة لأطالب بمسح كل أدبيات الإسلام السياسي في السعودية، السني والشيعي، من كتب ومحاضرات وتسجيلات ونشرات ومجلات ومناظرات، تُجمع في أرشيف ضخم يتاح للباحثين والراغبين في معرفة كيف كان المجتمع السعودي يعاني من هؤلاء الموتورين المتوترين؛ لأن الذاكرة الحية الواعية هي ضمانة ألا يتكرر اللدغ من جحور الشر".

النيابة السعودية

ويرصد "الذايدي" مبادرة الجهات الرسمية بالتحرك والتحقيق ويقول: "الجميل في الأمر أن النيابة السعودية هي التي بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض على المرأة السعودية العاملة.

التفاصيل نقلاً عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تفيد بأن وحدة الإخلال بالنظام العام في النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً في حادثة خطبة العيد المتداولة في السوشيال ميديا السعودية، التي استنكرها جل المتفاعلين".

خطيب غير مرخص

ويضيف "الذايدي": "صاحب خطبة العيد -وزارة الشؤون الإسلامية قالت إنه غير مرخص له خطبة العيد- هاجم المرأة العاملة في المملكة بصفات سيئة هيَّجت غضب الكثير من المعلقين السعوديين «العاديين» وسخريتهم".

سعودية جديدة بإصلاحات ولي العهد

ويبشر "الذايدي" بالسعودية الجديدة وهو يقول: "ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن ثمة نفساً وروحاً ووجهة سعودية جديدة وعامة ومحمية بقلوب جل السعوديين وعقولهم، وهذا أهم من القرارات الرسمية، وهذا يعني أيضاً أن سياسات الإصلاح والتحول التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة الملك سلمان وسنده، صارت سياسة جل السعوديين".

الحذر واجب

وينهي "الذايدي" بعبارة عميقة وهو يحذر قائلاً: "مع ذلك يظل الحذر واجباً واليقظة متعينة، فحراس الظلام لا ينامون!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
" الذايدي": لهذا السبب غضب السعوديون مما قاله "خطيب جدة"
سبق

يرصد الكاتب الصحفي مشاري الذايدي غضب ورفض السعوديين لما قاله خطيب بأحد مساجد جدة عن المرأة العاملة، ووصفها بصفات سيئة، مؤكداً أن النيابة هي التي بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض، فيما أعلن الكثير من المواطنين عن غضبهم وسخريتهم، لافتاً إلى أن وراء الرفض الروح الجديدة في السعودية، والتأييد الشعبي لسياسات الإصلاح والتحول التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كان زمان

وفي مقاله "خطيب جدة والغضب السعودي" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الذايدي": "قبل سنوات ليست بالبعيدة، كان من الممكن بل من الأرجح أن تمر خطبة الواعظ في العيد في حي من أحياء مدينة جدة، دون ضجيج، بل وبحملة تأييد جماهيرية تدار من مطابخ الحركيين السعوديين المعجونين بأدبيات (الإخوان) ومنتجهم المشوه (السرورية).. بصراحة مرَّت كلمات ومحاضرات ونشرات بل برامج تلفزيونية أقبح مما قاله خطيب جدة ضد المرأة السعودية العاملة، فقط نحتاج إلى تقليب هذه الذكريات القريبة، وهذه فرصة لأطالب بمسح كل أدبيات الإسلام السياسي في السعودية، السني والشيعي، من كتب ومحاضرات وتسجيلات ونشرات ومجلات ومناظرات، تُجمع في أرشيف ضخم يتاح للباحثين والراغبين في معرفة كيف كان المجتمع السعودي يعاني من هؤلاء الموتورين المتوترين؛ لأن الذاكرة الحية الواعية هي ضمانة ألا يتكرر اللدغ من جحور الشر".

النيابة السعودية

ويرصد "الذايدي" مبادرة الجهات الرسمية بالتحرك والتحقيق ويقول: "الجميل في الأمر أن النيابة السعودية هي التي بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض على المرأة السعودية العاملة.

التفاصيل نقلاً عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تفيد بأن وحدة الإخلال بالنظام العام في النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً في حادثة خطبة العيد المتداولة في السوشيال ميديا السعودية، التي استنكرها جل المتفاعلين".

خطيب غير مرخص

ويضيف "الذايدي": "صاحب خطبة العيد -وزارة الشؤون الإسلامية قالت إنه غير مرخص له خطبة العيد- هاجم المرأة العاملة في المملكة بصفات سيئة هيَّجت غضب الكثير من المعلقين السعوديين «العاديين» وسخريتهم".

سعودية جديدة بإصلاحات ولي العهد

ويبشر "الذايدي" بالسعودية الجديدة وهو يقول: "ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن ثمة نفساً وروحاً ووجهة سعودية جديدة وعامة ومحمية بقلوب جل السعوديين وعقولهم، وهذا أهم من القرارات الرسمية، وهذا يعني أيضاً أن سياسات الإصلاح والتحول التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة الملك سلمان وسنده، صارت سياسة جل السعوديين".

الحذر واجب

وينهي "الذايدي" بعبارة عميقة وهو يحذر قائلاً: "مع ذلك يظل الحذر واجباً واليقظة متعينة، فحراس الظلام لا ينامون!".

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
03:56 PM

" الذايدي": لهذا السبب غضب السعوديون مما قاله "خطيب جدة"

قال: الشعب يؤيد سياسات الإصلاح التي يقودها سمو ولي العهد

A A A
أيمن حسن - الرياض
62
15,130

يرصد الكاتب الصحفي مشاري الذايدي غضب ورفض السعوديين لما قاله خطيب بأحد مساجد جدة عن المرأة العاملة، ووصفها بصفات سيئة، مؤكداً أن النيابة هي التي بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض، فيما أعلن الكثير من المواطنين عن غضبهم وسخريتهم، لافتاً إلى أن وراء الرفض الروح الجديدة في السعودية، والتأييد الشعبي لسياسات الإصلاح والتحول التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كان زمان

وفي مقاله "خطيب جدة والغضب السعودي" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الذايدي": "قبل سنوات ليست بالبعيدة، كان من الممكن بل من الأرجح أن تمر خطبة الواعظ في العيد في حي من أحياء مدينة جدة، دون ضجيج، بل وبحملة تأييد جماهيرية تدار من مطابخ الحركيين السعوديين المعجونين بأدبيات (الإخوان) ومنتجهم المشوه (السرورية).. بصراحة مرَّت كلمات ومحاضرات ونشرات بل برامج تلفزيونية أقبح مما قاله خطيب جدة ضد المرأة السعودية العاملة، فقط نحتاج إلى تقليب هذه الذكريات القريبة، وهذه فرصة لأطالب بمسح كل أدبيات الإسلام السياسي في السعودية، السني والشيعي، من كتب ومحاضرات وتسجيلات ونشرات ومجلات ومناظرات، تُجمع في أرشيف ضخم يتاح للباحثين والراغبين في معرفة كيف كان المجتمع السعودي يعاني من هؤلاء الموتورين المتوترين؛ لأن الذاكرة الحية الواعية هي ضمانة ألا يتكرر اللدغ من جحور الشر".

النيابة السعودية

ويرصد "الذايدي" مبادرة الجهات الرسمية بالتحرك والتحقيق ويقول: "الجميل في الأمر أن النيابة السعودية هي التي بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض على المرأة السعودية العاملة.

التفاصيل نقلاً عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تفيد بأن وحدة الإخلال بالنظام العام في النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً في حادثة خطبة العيد المتداولة في السوشيال ميديا السعودية، التي استنكرها جل المتفاعلين".

خطيب غير مرخص

ويضيف "الذايدي": "صاحب خطبة العيد -وزارة الشؤون الإسلامية قالت إنه غير مرخص له خطبة العيد- هاجم المرأة العاملة في المملكة بصفات سيئة هيَّجت غضب الكثير من المعلقين السعوديين «العاديين» وسخريتهم".

سعودية جديدة بإصلاحات ولي العهد

ويبشر "الذايدي" بالسعودية الجديدة وهو يقول: "ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن ثمة نفساً وروحاً ووجهة سعودية جديدة وعامة ومحمية بقلوب جل السعوديين وعقولهم، وهذا أهم من القرارات الرسمية، وهذا يعني أيضاً أن سياسات الإصلاح والتحول التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة الملك سلمان وسنده، صارت سياسة جل السعوديين".

الحذر واجب

وينهي "الذايدي" بعبارة عميقة وهو يحذر قائلاً: "مع ذلك يظل الحذر واجباً واليقظة متعينة، فحراس الظلام لا ينامون!".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,769
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,855

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة