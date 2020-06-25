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بعد التوقف لأكثر من 3 أشهر.. الشباب يبدأ التدريب

بقيادة المدرب الوطني "القنوي"

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، اليوم الخميس، استعداداً لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).

وانطلقت تدريبات الفريق الشبابي بقيادة المدرب الوطني سلطان القنوي ،لحين عودة الإسباني لويس جارسيا إلى الرياض.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد التوقف لأكثر من 3 أشهر.. الشباب يبدأ التدريب
سبق

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، اليوم الخميس، استعداداً لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).

وانطلقت تدريبات الفريق الشبابي بقيادة المدرب الوطني سلطان القنوي ،لحين عودة الإسباني لويس جارسيا إلى الرياض.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
10:20 PM

بعد التوقف لأكثر من 3 أشهر.. الشباب يبدأ التدريب

بقيادة المدرب الوطني "القنوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، اليوم الخميس، استعداداً لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).

وانطلقت تدريبات الفريق الشبابي بقيادة المدرب الوطني سلطان القنوي ،لحين عودة الإسباني لويس جارسيا إلى الرياض.

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