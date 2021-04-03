النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. توقُّع إعلان أسماء مسؤولين آخرين شملهم التوقيف

قوات مختلفة بينها المخابرات شاركت في القبض عليهم

ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد تُعلَن لاحقًا، بعد اعتقال السلطات الأردنية اليوم السبت عددًا من المسؤولين البارزين، هم: الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وبيّن المراسل أن توقيف هؤلاء المسؤولين جرى قبل ساعات عدة، من قِبل قوات أمنية مختلفة، في مقدمتها جهاز المخابرات.

ولفت إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. توقُّع إعلان أسماء مسؤولين آخرين شملهم التوقيف
سبق

ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد تُعلَن لاحقًا، بعد اعتقال السلطات الأردنية اليوم السبت عددًا من المسؤولين البارزين، هم: الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وبيّن المراسل أن توقيف هؤلاء المسؤولين جرى قبل ساعات عدة، من قِبل قوات أمنية مختلفة، في مقدمتها جهاز المخابرات.

ولفت إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
10:07 PM

بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. توقُّع إعلان أسماء مسؤولين آخرين شملهم التوقيف

قوات مختلفة بينها المخابرات شاركت في القبض عليهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
19,898

ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد تُعلَن لاحقًا، بعد اعتقال السلطات الأردنية اليوم السبت عددًا من المسؤولين البارزين، هم: الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وبيّن المراسل أن توقيف هؤلاء المسؤولين جرى قبل ساعات عدة، من قِبل قوات أمنية مختلفة، في مقدمتها جهاز المخابرات.

ولفت إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,818
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,092

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة