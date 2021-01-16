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"بالمختصر" يستضيف الشاعر "الحارثي " للحديث عن مسيرته وقصائد جديدة

في أول ظهور تلفزيوني

يستضيف الإعلامي ياسر العمرو في برنامجه "بالمختصر" على قناة mbc غداً الجمعة الشاعر مشعل بن محماس الحارثي في أول ظهور تلفزيوني مطول، للحديث عن مسيرته الشعرية المميزة.

ويتحدث الحارثي في البرنامج عن قصائده الوطنية في المنابر الرسمية، وعن علاقته بالقيادة الرشيدة، وكذلك التحولات في مسيرته، وقصص أخرى من حياته.

ويتطرق الحارثي الذي يلقب بـ"شاعر الوطن" إلى قصة أول قصيدة وطنية ألقاها، كما يتحدث عن الشاعر خلف بن هذال، والساحة الشعرية.

ويقدم الحارثي في الحلقة قصائد جديدة تعرض للمرة الأولى، إحداها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخرى في قيادة دولة الإمارات وعن العلاقات السعودية الإماراتية.

يذكر أن الحارثي، أضحى الشاعر الأوحد والأبرز الذي يقدم القصائد النبطية في المحافل الرسمية، ما جعله ينال لقب "شاعر الملك"، ويحظى بمتابعة كبيرة من الخليجيين.

الشاعر مشعل بن محماس الحارثي بالمختصر الإعلامي ياسر العمرو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بالمختصر" يستضيف الشاعر "الحارثي " للحديث عن مسيرته وقصائد جديدة
سبق

يستضيف الإعلامي ياسر العمرو في برنامجه "بالمختصر" على قناة mbc غداً الجمعة الشاعر مشعل بن محماس الحارثي في أول ظهور تلفزيوني مطول، للحديث عن مسيرته الشعرية المميزة.

ويتحدث الحارثي في البرنامج عن قصائده الوطنية في المنابر الرسمية، وعن علاقته بالقيادة الرشيدة، وكذلك التحولات في مسيرته، وقصص أخرى من حياته.

ويتطرق الحارثي الذي يلقب بـ"شاعر الوطن" إلى قصة أول قصيدة وطنية ألقاها، كما يتحدث عن الشاعر خلف بن هذال، والساحة الشعرية.

ويقدم الحارثي في الحلقة قصائد جديدة تعرض للمرة الأولى، إحداها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخرى في قيادة دولة الإمارات وعن العلاقات السعودية الإماراتية.

يذكر أن الحارثي، أضحى الشاعر الأوحد والأبرز الذي يقدم القصائد النبطية في المحافل الرسمية، ما جعله ينال لقب "شاعر الملك"، ويحظى بمتابعة كبيرة من الخليجيين.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
06:26 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
06:38 PM

"بالمختصر" يستضيف الشاعر "الحارثي " للحديث عن مسيرته وقصائد جديدة

في أول ظهور تلفزيوني

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يستضيف الإعلامي ياسر العمرو في برنامجه "بالمختصر" على قناة mbc غداً الجمعة الشاعر مشعل بن محماس الحارثي في أول ظهور تلفزيوني مطول، للحديث عن مسيرته الشعرية المميزة.

ويتحدث الحارثي في البرنامج عن قصائده الوطنية في المنابر الرسمية، وعن علاقته بالقيادة الرشيدة، وكذلك التحولات في مسيرته، وقصص أخرى من حياته.

ويتطرق الحارثي الذي يلقب بـ"شاعر الوطن" إلى قصة أول قصيدة وطنية ألقاها، كما يتحدث عن الشاعر خلف بن هذال، والساحة الشعرية.

ويقدم الحارثي في الحلقة قصائد جديدة تعرض للمرة الأولى، إحداها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخرى في قيادة دولة الإمارات وعن العلاقات السعودية الإماراتية.

يذكر أن الحارثي، أضحى الشاعر الأوحد والأبرز الذي يقدم القصائد النبطية في المحافل الرسمية، ما جعله ينال لقب "شاعر الملك"، ويحظى بمتابعة كبيرة من الخليجيين.

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