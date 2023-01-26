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"المسيرة" تفبرك فيديو لعبدالملك الحوثي.. و"سبق" تكشف: صُوِّر قبل عامَيْن

بعد اختفائه شهرًا وورود أنباء عن مقتله في غارة جوية للتحالف مع عدد من قيادييه

حاولت قناة المسيرة، الذراع الإعلامية لميليشيا الحوثي، التي تدار من قِبل حزب الله وإيران، خداع اليمنيين بفيديو مفبرك، يظهر من خلاله زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في لقاء عبر القناة بعد اختفاء دام أكثر من شهر؛ للتغطية على أخبار مقتله في غارة جوية للتحالف مع عدد من قياديي الجماعة المتمردة.

"سبق" تتبَّعت اللقاء، وكشفت أنه أُجري قبل أكثر من عامَيْن قبل أن يتم اجتزاء بعض أجزاء منه، ثم إعادة نشره مجددًا وهو يتحدث عن دولة الإمارات.

وتنشر "سبق" صورًا من فيديو المقابلتَيْن، تثبت أن اللقاء كان قديمًا؛ إذ ظهر باللباس نفسه، فيما تم التغطية على المذيع حتى لا ينكشف الأمر أمام المتلقي. وهو أمر اعتادت عليه الجماعة في فبركة الأحداث والفيديوهات في خطاباتها وحربها الإعلامية.

وجاءت محاولة فبركة فيديو لزعيم الجماعة بعد أن ظهرت خلال هذا الأسبوع لافتة في مسيرة بدولة فلسطين، تقودها إيران وحزب الله، مؤيدة للجماعة، وقد دُوِّن عليها عبارة "الشهيد عبدالملك الحوثي"، قبل أن يتم التغطية عليها بقطعة قماش في محاولة لتفادي الأمر.

وكان آخر خطاب لعبدالملك الحوثي ألقاه في الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي بمناسبة ما يسمى "يوم الشهيد"، قبل أن يختفي عن الظهور الإعلامي. فيما تداول يمنيون وثيقة سرية مسرَّبة، تتحدث عن دعوة لاجتماع حوثي إيراني؛ لاختيار خليفة لعبدالملك الحوثي بعد أن رجَّح كثيرون مقتله.

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"المسيرة" تفبرك فيديو لعبدالملك الحوثي.. و"سبق" تكشف: صُوِّر قبل عامَيْن
سبق

حاولت قناة المسيرة، الذراع الإعلامية لميليشيا الحوثي، التي تدار من قِبل حزب الله وإيران، خداع اليمنيين بفيديو مفبرك، يظهر من خلاله زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في لقاء عبر القناة بعد اختفاء دام أكثر من شهر؛ للتغطية على أخبار مقتله في غارة جوية للتحالف مع عدد من قياديي الجماعة المتمردة.

"سبق" تتبَّعت اللقاء، وكشفت أنه أُجري قبل أكثر من عامَيْن قبل أن يتم اجتزاء بعض أجزاء منه، ثم إعادة نشره مجددًا وهو يتحدث عن دولة الإمارات.

وتنشر "سبق" صورًا من فيديو المقابلتَيْن، تثبت أن اللقاء كان قديمًا؛ إذ ظهر باللباس نفسه، فيما تم التغطية على المذيع حتى لا ينكشف الأمر أمام المتلقي. وهو أمر اعتادت عليه الجماعة في فبركة الأحداث والفيديوهات في خطاباتها وحربها الإعلامية.

وجاءت محاولة فبركة فيديو لزعيم الجماعة بعد أن ظهرت خلال هذا الأسبوع لافتة في مسيرة بدولة فلسطين، تقودها إيران وحزب الله، مؤيدة للجماعة، وقد دُوِّن عليها عبارة "الشهيد عبدالملك الحوثي"، قبل أن يتم التغطية عليها بقطعة قماش في محاولة لتفادي الأمر.

وكان آخر خطاب لعبدالملك الحوثي ألقاه في الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي بمناسبة ما يسمى "يوم الشهيد"، قبل أن يختفي عن الظهور الإعلامي. فيما تداول يمنيون وثيقة سرية مسرَّبة، تتحدث عن دعوة لاجتماع حوثي إيراني؛ لاختيار خليفة لعبدالملك الحوثي بعد أن رجَّح كثيرون مقتله.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:10 AM
اخر تعديل
26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
05:36 AM

"المسيرة" تفبرك فيديو لعبدالملك الحوثي.. و"سبق" تكشف: صُوِّر قبل عامَيْن

بعد اختفائه شهرًا وورود أنباء عن مقتله في غارة جوية للتحالف مع عدد من قيادييه

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قاسم الخبراني - الرياض
5
19,552

حاولت قناة المسيرة، الذراع الإعلامية لميليشيا الحوثي، التي تدار من قِبل حزب الله وإيران، خداع اليمنيين بفيديو مفبرك، يظهر من خلاله زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في لقاء عبر القناة بعد اختفاء دام أكثر من شهر؛ للتغطية على أخبار مقتله في غارة جوية للتحالف مع عدد من قياديي الجماعة المتمردة.

"سبق" تتبَّعت اللقاء، وكشفت أنه أُجري قبل أكثر من عامَيْن قبل أن يتم اجتزاء بعض أجزاء منه، ثم إعادة نشره مجددًا وهو يتحدث عن دولة الإمارات.

وتنشر "سبق" صورًا من فيديو المقابلتَيْن، تثبت أن اللقاء كان قديمًا؛ إذ ظهر باللباس نفسه، فيما تم التغطية على المذيع حتى لا ينكشف الأمر أمام المتلقي. وهو أمر اعتادت عليه الجماعة في فبركة الأحداث والفيديوهات في خطاباتها وحربها الإعلامية.

وجاءت محاولة فبركة فيديو لزعيم الجماعة بعد أن ظهرت خلال هذا الأسبوع لافتة في مسيرة بدولة فلسطين، تقودها إيران وحزب الله، مؤيدة للجماعة، وقد دُوِّن عليها عبارة "الشهيد عبدالملك الحوثي"، قبل أن يتم التغطية عليها بقطعة قماش في محاولة لتفادي الأمر.

وكان آخر خطاب لعبدالملك الحوثي ألقاه في الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي بمناسبة ما يسمى "يوم الشهيد"، قبل أن يختفي عن الظهور الإعلامي. فيما تداول يمنيون وثيقة سرية مسرَّبة، تتحدث عن دعوة لاجتماع حوثي إيراني؛ لاختيار خليفة لعبدالملك الحوثي بعد أن رجَّح كثيرون مقتله.

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