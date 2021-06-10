"ابن حثلين": جوائز مهرجان الإبل السادس ستكون سيارات دفع رباعي

بعد اعتماد رفع عدد مسابقة "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا بينها قعود

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن ‏الجوائز في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ستكون عبارة عن سيارات عينية.

وتفصيلًا: بيّن "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر أن أغلب الجوائز ستكون سيارات الدفع الرباعي، موضحًا أن مهرجان المؤسس هو أكبر تجمع لهذا النوع من السيارات في العالم.

وكان فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أنه تم اعتماد رفع عدد مسابقة (الفحل وإنتاجه) ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس إلى العدد 15 متنًا بينها قعود.

وبيّن "ابن حثلين" أن المشاركة ١٠ من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح، على ألا يقل عن مفرود.