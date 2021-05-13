حصل المهندس خالد بن محمد الرخيص على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية بعمان.
ويعد الرخيص من الكفاءات المميزة والطموحة.
" سبق" تبارك للرخيص وتتمنى له التوفيق.
"الرخيص" يحصد الماجستير في الهندسة المدنية من الأردن
حصل المهندس خالد بن محمد الرخيص على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية بعمان.
ويعد الرخيص من الكفاءات المميزة والطموحة.
" سبق" تبارك للرخيص وتتمنى له التوفيق.
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"الرخيص" يحصد الماجستير في الهندسة المدنية من الأردنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-13
حصل المهندس خالد بن محمد الرخيص على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية بعمان.
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
12:18 AM
"الرخيص" يحصد الماجستير في الهندسة المدنية من الأردن
حصل المهندس خالد بن محمد الرخيص على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية بعمان.
ويعد الرخيص من الكفاءات المميزة والطموحة.
" سبق" تبارك للرخيص وتتمنى له التوفيق.
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