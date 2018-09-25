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السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها الأموال المصادرة المشتبه بملكيتها لـ"حماس"

"الشيخ" اعتبر أن المواطنين في غزة أحق بها

طالبت السلطة الفلسطينية الحكومة السودانية اليوم (السبت)، بتسليم أصول مالية صادرتها في إطار حملة استهدفت عمليات تتخذ من السودان مقرًا لها لتمويل حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ المسؤول الفلسطيني الكبير القريب من الرئيس محمود عباس على "تويتر": "نتمنى على دولة السودان الشقيقة، التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدًا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة"، وفقاً لـ"رويترز".

ونفت "حماس" علاقتها بالشركات والأفراد، التي استهدفتها الحملة في السودان، مشيرة إلى أن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.

وظل السودان حليفًا لـ"حماس" لفترة طويلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن بعد الإطاحة به في عام 2019، سيطرت السلطات السودانية على استثمارات وشركات، ذكرت أنها كانت تحول أموالاً للحركة لـ"حماس" لسنوات.


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السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها الأموال المصادرة المشتبه بملكيتها لـ"حماس"
سبق

طالبت السلطة الفلسطينية الحكومة السودانية اليوم (السبت)، بتسليم أصول مالية صادرتها في إطار حملة استهدفت عمليات تتخذ من السودان مقرًا لها لتمويل حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ المسؤول الفلسطيني الكبير القريب من الرئيس محمود عباس على "تويتر": "نتمنى على دولة السودان الشقيقة، التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدًا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة"، وفقاً لـ"رويترز".

ونفت "حماس" علاقتها بالشركات والأفراد، التي استهدفتها الحملة في السودان، مشيرة إلى أن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.

وظل السودان حليفًا لـ"حماس" لفترة طويلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن بعد الإطاحة به في عام 2019، سيطرت السلطات السودانية على استثمارات وشركات، ذكرت أنها كانت تحول أموالاً للحركة لـ"حماس" لسنوات.


25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
04:12 PM

السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها الأموال المصادرة المشتبه بملكيتها لـ"حماس"

"الشيخ" اعتبر أن المواطنين في غزة أحق بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت السلطة الفلسطينية الحكومة السودانية اليوم (السبت)، بتسليم أصول مالية صادرتها في إطار حملة استهدفت عمليات تتخذ من السودان مقرًا لها لتمويل حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ المسؤول الفلسطيني الكبير القريب من الرئيس محمود عباس على "تويتر": "نتمنى على دولة السودان الشقيقة، التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدًا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة"، وفقاً لـ"رويترز".

ونفت "حماس" علاقتها بالشركات والأفراد، التي استهدفتها الحملة في السودان، مشيرة إلى أن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.

وظل السودان حليفًا لـ"حماس" لفترة طويلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن بعد الإطاحة به في عام 2019، سيطرت السلطات السودانية على استثمارات وشركات، ذكرت أنها كانت تحول أموالاً للحركة لـ"حماس" لسنوات.


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