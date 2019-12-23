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بالفيديو.. لماذا أصر عروسان على إتمام زفافهما وسط الفيضانات؟

لم يحضر الضيوف وألغي حفل الزفاف

أشعل زوجان من ماليزيا الإنترنت، عندما ظهرا بلقطات وهما يقومان بطقوس الزفاف التقليدي، وسط مياه مرتفعة تصل للركبة، جراء الفيضانات، بينما اعتلت وجهيهما ابتسامتان عريضتان.

وقد صمم الزوجان على عدم السماح لأي شيء أن يقف في وجه إقامتهما لحفل الزفاف، حتى وإن كان هذا الشيء فيضانات كارثية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تمت مشاركة عدة مقاطع فيديو لحفل الزفاف الفريد من نوعه للعروسين قبل أيام، وحصد أول مقطع فيديو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، مع تشجيع العديد من مستخدمي الإنترنت للزوجين على المضيّ قدمًا في حفل زفافهما على الرغم من الفيضانات، وأثنى العديدون على "سعادتهما" الحقيقية التي كانت أقوى من الظروف.

ووفقًا لموقع "سمارت لوكال" ذكرت العروس "صوفيا نبيلة سليمان" أنهم خططوا لحفل زفاف في منزل مضيف يستوعب حوالى 200 من أصدقائهم المقربين وعائلاتهم، لكن لسوء الحظ، استمر هطول الأمطار بلا هوادة بعد أن أقاموا المنصة والخيام، ووصل الماء إلى الركبة في فترة ما بعد الظهر، وإلى الخصر بحلول المساء.

وانتهى الأمر بالزوجين إلى إلغاء حفل الاستقبال لأن معظم ضيوفهما لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان استقبال حفل الزفاف في المنزل.

لكنهما أصرا على إحضار الطعام والمصور، وقام الزوجان بخلع أحذيتهما والمشاركة في التقاط الصور في مياه الفيضانات العكرة.

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بالفيديو.. لماذا أصر عروسان على إتمام زفافهما وسط الفيضانات؟
سبق

أشعل زوجان من ماليزيا الإنترنت، عندما ظهرا بلقطات وهما يقومان بطقوس الزفاف التقليدي، وسط مياه مرتفعة تصل للركبة، جراء الفيضانات، بينما اعتلت وجهيهما ابتسامتان عريضتان.

وقد صمم الزوجان على عدم السماح لأي شيء أن يقف في وجه إقامتهما لحفل الزفاف، حتى وإن كان هذا الشيء فيضانات كارثية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تمت مشاركة عدة مقاطع فيديو لحفل الزفاف الفريد من نوعه للعروسين قبل أيام، وحصد أول مقطع فيديو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، مع تشجيع العديد من مستخدمي الإنترنت للزوجين على المضيّ قدمًا في حفل زفافهما على الرغم من الفيضانات، وأثنى العديدون على "سعادتهما" الحقيقية التي كانت أقوى من الظروف.

ووفقًا لموقع "سمارت لوكال" ذكرت العروس "صوفيا نبيلة سليمان" أنهم خططوا لحفل زفاف في منزل مضيف يستوعب حوالى 200 من أصدقائهم المقربين وعائلاتهم، لكن لسوء الحظ، استمر هطول الأمطار بلا هوادة بعد أن أقاموا المنصة والخيام، ووصل الماء إلى الركبة في فترة ما بعد الظهر، وإلى الخصر بحلول المساء.

وانتهى الأمر بالزوجين إلى إلغاء حفل الاستقبال لأن معظم ضيوفهما لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان استقبال حفل الزفاف في المنزل.

لكنهما أصرا على إحضار الطعام والمصور، وقام الزوجان بخلع أحذيتهما والمشاركة في التقاط الصور في مياه الفيضانات العكرة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:42 AM

بالفيديو.. لماذا أصر عروسان على إتمام زفافهما وسط الفيضانات؟

لم يحضر الضيوف وألغي حفل الزفاف

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
783

أشعل زوجان من ماليزيا الإنترنت، عندما ظهرا بلقطات وهما يقومان بطقوس الزفاف التقليدي، وسط مياه مرتفعة تصل للركبة، جراء الفيضانات، بينما اعتلت وجهيهما ابتسامتان عريضتان.

وقد صمم الزوجان على عدم السماح لأي شيء أن يقف في وجه إقامتهما لحفل الزفاف، حتى وإن كان هذا الشيء فيضانات كارثية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تمت مشاركة عدة مقاطع فيديو لحفل الزفاف الفريد من نوعه للعروسين قبل أيام، وحصد أول مقطع فيديو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، مع تشجيع العديد من مستخدمي الإنترنت للزوجين على المضيّ قدمًا في حفل زفافهما على الرغم من الفيضانات، وأثنى العديدون على "سعادتهما" الحقيقية التي كانت أقوى من الظروف.

ووفقًا لموقع "سمارت لوكال" ذكرت العروس "صوفيا نبيلة سليمان" أنهم خططوا لحفل زفاف في منزل مضيف يستوعب حوالى 200 من أصدقائهم المقربين وعائلاتهم، لكن لسوء الحظ، استمر هطول الأمطار بلا هوادة بعد أن أقاموا المنصة والخيام، ووصل الماء إلى الركبة في فترة ما بعد الظهر، وإلى الخصر بحلول المساء.

وانتهى الأمر بالزوجين إلى إلغاء حفل الاستقبال لأن معظم ضيوفهما لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان استقبال حفل الزفاف في المنزل.

لكنهما أصرا على إحضار الطعام والمصور، وقام الزوجان بخلع أحذيتهما والمشاركة في التقاط الصور في مياه الفيضانات العكرة.

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