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قائد بالحرس الثوري: القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة في مرمى صواريخنا

قال: القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج وجاهزون لحرب شاملة قد تندلع

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة؛ إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع.

وأكّد حاجي زادة؛ أن "جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بُعد ألفي كيلو متر تقع في مرمى صواريخنا"، لافتاً إلى أنه بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المُسيّرة خلال شهر يونيو المنصرم "وجّهنا صواريخنا نحو قاعدتَي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أمريكية في خليج عُمان".

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، أشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة "حتى لو استهدفت (الولايات المتحدة) أرضاً خالية في إيران رداً على إسقاط الطائرة المُسيَّرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو المنصرم بمحافظة هرمزكان- جنوبي إيران.

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج أخيراً على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.

واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خيارات عسكرية للتعامل مع إيران، ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

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قائد بالحرس الثوري: القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة في مرمى صواريخنا
سبق

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة؛ إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع.

وأكّد حاجي زادة؛ أن "جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بُعد ألفي كيلو متر تقع في مرمى صواريخنا"، لافتاً إلى أنه بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المُسيّرة خلال شهر يونيو المنصرم "وجّهنا صواريخنا نحو قاعدتَي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أمريكية في خليج عُمان".

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، أشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة "حتى لو استهدفت (الولايات المتحدة) أرضاً خالية في إيران رداً على إسقاط الطائرة المُسيَّرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو المنصرم بمحافظة هرمزكان- جنوبي إيران.

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج أخيراً على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.

واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خيارات عسكرية للتعامل مع إيران، ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
10:22 AM

قائد بالحرس الثوري: القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة في مرمى صواريخنا

قال: القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج وجاهزون لحرب شاملة قد تندلع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,970

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة؛ إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع.

وأكّد حاجي زادة؛ أن "جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بُعد ألفي كيلو متر تقع في مرمى صواريخنا"، لافتاً إلى أنه بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المُسيّرة خلال شهر يونيو المنصرم "وجّهنا صواريخنا نحو قاعدتَي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أمريكية في خليج عُمان".

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، أشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة "حتى لو استهدفت (الولايات المتحدة) أرضاً خالية في إيران رداً على إسقاط الطائرة المُسيَّرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو المنصرم بمحافظة هرمزكان- جنوبي إيران.

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج أخيراً على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.

واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خيارات عسكرية للتعامل مع إيران، ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

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