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أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية

قالت: سلطات أذربيجان تحت ضغط مباشر من أنقرة

قال فاغارشاك هاروتيونيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني: إن "سلطات أذربيجان، تحت ضغط مباشر من تركيا، تعرقل مهمة الوساطة الروسية في قره باغ".

وأضاف هاروتيونيان، الذي شغل سابقًا منصب وزير دفاع أرمينيا: إن "باكو تحاول بهذه الطريقة زيادة دور أنقرة في تسوية النزاع".

وتابع المستشار القول: "في أرتساخ (جمهورية قره باغ غير المعترف بها)، يدور قتال عنيف حاليًا؛ على الرغم من اعتماد اتفاق وقف إطلاق نار إنساني في موسكو من خلال وساطة روسيا. وهذا يعني أن أنقرة تضغط على السلطات الأذربيجانية بكل طريقة ممكنة. ويعرقل الجانب الأذربيجاني بدوره مهمة الوساطة الروسية، من أجل زيادة دور تركيا في تسوية النزاع".

أرمينيا أذربيجان

الرئيسية/ أخبار العالم

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أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية
سبق

قال فاغارشاك هاروتيونيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني: إن "سلطات أذربيجان، تحت ضغط مباشر من تركيا، تعرقل مهمة الوساطة الروسية في قره باغ".

وأضاف هاروتيونيان، الذي شغل سابقًا منصب وزير دفاع أرمينيا: إن "باكو تحاول بهذه الطريقة زيادة دور أنقرة في تسوية النزاع".

وتابع المستشار القول: "في أرتساخ (جمهورية قره باغ غير المعترف بها)، يدور قتال عنيف حاليًا؛ على الرغم من اعتماد اتفاق وقف إطلاق نار إنساني في موسكو من خلال وساطة روسيا. وهذا يعني أن أنقرة تضغط على السلطات الأذربيجانية بكل طريقة ممكنة. ويعرقل الجانب الأذربيجاني بدوره مهمة الوساطة الروسية، من أجل زيادة دور تركيا في تسوية النزاع".

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:14 PM

أرمينيا: تركيا تضع العصي في دواليب الوساطة الروسية

قالت: سلطات أذربيجان تحت ضغط مباشر من أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال فاغارشاك هاروتيونيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني: إن "سلطات أذربيجان، تحت ضغط مباشر من تركيا، تعرقل مهمة الوساطة الروسية في قره باغ".

وأضاف هاروتيونيان، الذي شغل سابقًا منصب وزير دفاع أرمينيا: إن "باكو تحاول بهذه الطريقة زيادة دور أنقرة في تسوية النزاع".

وتابع المستشار القول: "في أرتساخ (جمهورية قره باغ غير المعترف بها)، يدور قتال عنيف حاليًا؛ على الرغم من اعتماد اتفاق وقف إطلاق نار إنساني في موسكو من خلال وساطة روسيا. وهذا يعني أن أنقرة تضغط على السلطات الأذربيجانية بكل طريقة ممكنة. ويعرقل الجانب الأذربيجاني بدوره مهمة الوساطة الروسية، من أجل زيادة دور تركيا في تسوية النزاع".

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