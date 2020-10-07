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بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

سجل لاعب مغمور ينشط مع نادي هارتفورد أتلتيك في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، هدفًا بهلوانيًا مذهلاً منح من خلاله فريقه فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل، حيث بات على إثره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بين هارتفورد أتلتيك ومضيفه فيلادلفيا، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2، وصلت كرة عالية إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض ليلتقطها حارس المرمى، ولكن عندما حاول الأخير تمرير الكرة لأحد زملائه، باغته مهاجم هارتفورد أتلتيك، داني باريرا، الذي قام بحركة "بهلوانية"، حيث مد قدمه اليمنى عاليًا وإلى الخلف، لترتطم الكرة بكعبه وتتهادى إلى الشباك، في الدقيقة 90.


وبفضل هذا الهدف "المبتكر"، انتزع هارتفورد أتلتيك الفوز من ملعب فيلادلفيا، بنتيجة 3-2.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً
سبق

سجل لاعب مغمور ينشط مع نادي هارتفورد أتلتيك في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، هدفًا بهلوانيًا مذهلاً منح من خلاله فريقه فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل، حيث بات على إثره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بين هارتفورد أتلتيك ومضيفه فيلادلفيا، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2، وصلت كرة عالية إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض ليلتقطها حارس المرمى، ولكن عندما حاول الأخير تمرير الكرة لأحد زملائه، باغته مهاجم هارتفورد أتلتيك، داني باريرا، الذي قام بحركة "بهلوانية"، حيث مد قدمه اليمنى عاليًا وإلى الخلف، لترتطم الكرة بكعبه وتتهادى إلى الشباك، في الدقيقة 90.


وبفضل هذا الهدف "المبتكر"، انتزع هارتفورد أتلتيك الفوز من ملعب فيلادلفيا، بنتيجة 3-2.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:15 AM

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,839

سجل لاعب مغمور ينشط مع نادي هارتفورد أتلتيك في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، هدفًا بهلوانيًا مذهلاً منح من خلاله فريقه فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل، حيث بات على إثره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بين هارتفورد أتلتيك ومضيفه فيلادلفيا، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2، وصلت كرة عالية إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض ليلتقطها حارس المرمى، ولكن عندما حاول الأخير تمرير الكرة لأحد زملائه، باغته مهاجم هارتفورد أتلتيك، داني باريرا، الذي قام بحركة "بهلوانية"، حيث مد قدمه اليمنى عاليًا وإلى الخلف، لترتطم الكرة بكعبه وتتهادى إلى الشباك، في الدقيقة 90.


وبفضل هذا الهدف "المبتكر"، انتزع هارتفورد أتلتيك الفوز من ملعب فيلادلفيا، بنتيجة 3-2.

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