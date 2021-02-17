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فيديو.. مفاجأة مخيفة أمام سائق قطار بإنجلترا

شرطة النقل البريطانية نشرت المشهد

كشف شريط فيديو مخيف، كيف فوجئ سائق قطار في إنجلترا بسيارة حمراء تعبر المزلقان على بعد أمتار قليلة، وبسرعة تصرف سائق القطار ليتفادى الاصطدام بالسيارة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في أكتوبر من العام الماضي، والتقطتها كاميرا القطار على أحد المعابر بمدينة بارو في مقاطعة كُمْبريا الريفية شمالي غرب إنجلترا.

ويظهر الفيديو، إن القطار كان يسير بسرعة متوسطة، وفي مواجهته قطار آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وعقب مرور القطار القادم، فوجئ سائق القطار بسيارة حمراء تعبر المزلقان، كان واضحاً أن قائد السيارة لم ينظر يميناً أو يساراً، وأسرع بالعبور حين فوجئ بالقطار القادم، كانت المسافة لا تزيد على 20 أو 30 متراً، وساعدت سرعة القطار المتوسطة على تفادى اصطدام القطار بالسيارة، حيث كان الفارق الزمني 3 أو 4 ثوانٍ فقط.

وحسب الصحيفة، فقد نشرت شرطة النقل البريطانية الفيديو في إطار التوعية بخطورة معابر السكك الحديدية، وضرورة الحذر عند العبور، وقالت: "كان سائق السيارة الحمراء محظوظاً؛ لأنه تمكن من عبور قبل ثوان من اصطدام القطار بالسيارة".

وحسب شرطة النقل البريطانية، يكون على السائق الذي يقع في هذا الخطأ أن يجتاز دورة توعية تكلفه 84 جنيها إسترلينيا، والبديل هو دفع غرامة قيمتها 100 جنيه إسترليني وحسم ثلاث نقاط من رخصته.

إنجلترا سائق قطار

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فيديو.. مفاجأة مخيفة أمام سائق قطار بإنجلترا
سبق

كشف شريط فيديو مخيف، كيف فوجئ سائق قطار في إنجلترا بسيارة حمراء تعبر المزلقان على بعد أمتار قليلة، وبسرعة تصرف سائق القطار ليتفادى الاصطدام بالسيارة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في أكتوبر من العام الماضي، والتقطتها كاميرا القطار على أحد المعابر بمدينة بارو في مقاطعة كُمْبريا الريفية شمالي غرب إنجلترا.

ويظهر الفيديو، إن القطار كان يسير بسرعة متوسطة، وفي مواجهته قطار آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وعقب مرور القطار القادم، فوجئ سائق القطار بسيارة حمراء تعبر المزلقان، كان واضحاً أن قائد السيارة لم ينظر يميناً أو يساراً، وأسرع بالعبور حين فوجئ بالقطار القادم، كانت المسافة لا تزيد على 20 أو 30 متراً، وساعدت سرعة القطار المتوسطة على تفادى اصطدام القطار بالسيارة، حيث كان الفارق الزمني 3 أو 4 ثوانٍ فقط.

وحسب الصحيفة، فقد نشرت شرطة النقل البريطانية الفيديو في إطار التوعية بخطورة معابر السكك الحديدية، وضرورة الحذر عند العبور، وقالت: "كان سائق السيارة الحمراء محظوظاً؛ لأنه تمكن من عبور قبل ثوان من اصطدام القطار بالسيارة".

وحسب شرطة النقل البريطانية، يكون على السائق الذي يقع في هذا الخطأ أن يجتاز دورة توعية تكلفه 84 جنيها إسترلينيا، والبديل هو دفع غرامة قيمتها 100 جنيه إسترليني وحسم ثلاث نقاط من رخصته.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
04:40 PM

فيديو.. مفاجأة مخيفة أمام سائق قطار بإنجلترا

شرطة النقل البريطانية نشرت المشهد

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
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كشف شريط فيديو مخيف، كيف فوجئ سائق قطار في إنجلترا بسيارة حمراء تعبر المزلقان على بعد أمتار قليلة، وبسرعة تصرف سائق القطار ليتفادى الاصطدام بالسيارة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في أكتوبر من العام الماضي، والتقطتها كاميرا القطار على أحد المعابر بمدينة بارو في مقاطعة كُمْبريا الريفية شمالي غرب إنجلترا.

ويظهر الفيديو، إن القطار كان يسير بسرعة متوسطة، وفي مواجهته قطار آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وعقب مرور القطار القادم، فوجئ سائق القطار بسيارة حمراء تعبر المزلقان، كان واضحاً أن قائد السيارة لم ينظر يميناً أو يساراً، وأسرع بالعبور حين فوجئ بالقطار القادم، كانت المسافة لا تزيد على 20 أو 30 متراً، وساعدت سرعة القطار المتوسطة على تفادى اصطدام القطار بالسيارة، حيث كان الفارق الزمني 3 أو 4 ثوانٍ فقط.

وحسب الصحيفة، فقد نشرت شرطة النقل البريطانية الفيديو في إطار التوعية بخطورة معابر السكك الحديدية، وضرورة الحذر عند العبور، وقالت: "كان سائق السيارة الحمراء محظوظاً؛ لأنه تمكن من عبور قبل ثوان من اصطدام القطار بالسيارة".

وحسب شرطة النقل البريطانية، يكون على السائق الذي يقع في هذا الخطأ أن يجتاز دورة توعية تكلفه 84 جنيها إسترلينيا، والبديل هو دفع غرامة قيمتها 100 جنيه إسترليني وحسم ثلاث نقاط من رخصته.

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