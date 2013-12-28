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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية أسبوعًا آخر

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية، الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي السعودية عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية أسبوعًا آخر
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية، الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي السعودية عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
02:01 AM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
04:35 AM

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية أسبوعًا آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية، الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي السعودية عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

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