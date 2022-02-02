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الأمراض الباطنية تستحوذ على 73% من عمليات المناظير بمجمع الملك فيصل بالطائف

خلال العام 2021.. وتنوعت بين المريء والقولون والبنكرياس وجرثومة المعدة

استحوذت الأمراض الباطنية على 73% من عمليات المناظير التي أُجريت في مجمع الملك فيصل بالطائف خلال العام المنصرم 2021.

ووصل إجمالي العمليات في مختلف التخصصات إلى 1650 عملية؛ منها 1200 في أمراض الباطنة التي اشتملت على (المريء، المعدة، الاثنا عشر، القولون، المستقيم، البنكرياس، الطرق الصفراوية، جرثومة المعدة).

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أن العمليات اشتملت أيضًا على 400 عينة أُخذت للفحص النسيجي، و50 حالة لاستئصال اللحمية، وإزالة أجسام غريبة، وبالون المعدة، إضافة إلى حالات تنفسية ومسالك بولية؛ موضحًا أن 70% من عمليات المناظير أجريت لمرضى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، و30% لمرضى منومين.

يُذكر أن قسم المناظير بالمجمع يحتوي على غرف انتظار، وغرف استقبال، و7 غرف فحص كاملة التجهيز، وصالتيْ إفاقة (8 أسرّة)، ومستودع، ومكاتب للأطباء والتمريض، ويعمل بالقسم كادر مؤهل في كل التخصصات، إضافة إلى تجهيزات متطورة جدًّا.

مجمع الملك فيصل الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمراض الباطنية تستحوذ على 73% من عمليات المناظير بمجمع الملك فيصل بالطائف
سبق

استحوذت الأمراض الباطنية على 73% من عمليات المناظير التي أُجريت في مجمع الملك فيصل بالطائف خلال العام المنصرم 2021.

ووصل إجمالي العمليات في مختلف التخصصات إلى 1650 عملية؛ منها 1200 في أمراض الباطنة التي اشتملت على (المريء، المعدة، الاثنا عشر، القولون، المستقيم، البنكرياس، الطرق الصفراوية، جرثومة المعدة).

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أن العمليات اشتملت أيضًا على 400 عينة أُخذت للفحص النسيجي، و50 حالة لاستئصال اللحمية، وإزالة أجسام غريبة، وبالون المعدة، إضافة إلى حالات تنفسية ومسالك بولية؛ موضحًا أن 70% من عمليات المناظير أجريت لمرضى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، و30% لمرضى منومين.

يُذكر أن قسم المناظير بالمجمع يحتوي على غرف انتظار، وغرف استقبال، و7 غرف فحص كاملة التجهيز، وصالتيْ إفاقة (8 أسرّة)، ومستودع، ومكاتب للأطباء والتمريض، ويعمل بالقسم كادر مؤهل في كل التخصصات، إضافة إلى تجهيزات متطورة جدًّا.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
09:23 AM

الأمراض الباطنية تستحوذ على 73% من عمليات المناظير بمجمع الملك فيصل بالطائف

خلال العام 2021.. وتنوعت بين المريء والقولون والبنكرياس وجرثومة المعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استحوذت الأمراض الباطنية على 73% من عمليات المناظير التي أُجريت في مجمع الملك فيصل بالطائف خلال العام المنصرم 2021.

ووصل إجمالي العمليات في مختلف التخصصات إلى 1650 عملية؛ منها 1200 في أمراض الباطنة التي اشتملت على (المريء، المعدة، الاثنا عشر، القولون، المستقيم، البنكرياس، الطرق الصفراوية، جرثومة المعدة).

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أن العمليات اشتملت أيضًا على 400 عينة أُخذت للفحص النسيجي، و50 حالة لاستئصال اللحمية، وإزالة أجسام غريبة، وبالون المعدة، إضافة إلى حالات تنفسية ومسالك بولية؛ موضحًا أن 70% من عمليات المناظير أجريت لمرضى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، و30% لمرضى منومين.

يُذكر أن قسم المناظير بالمجمع يحتوي على غرف انتظار، وغرف استقبال، و7 غرف فحص كاملة التجهيز، وصالتيْ إفاقة (8 أسرّة)، ومستودع، ومكاتب للأطباء والتمريض، ويعمل بالقسم كادر مؤهل في كل التخصصات، إضافة إلى تجهيزات متطورة جدًّا.

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