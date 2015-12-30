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الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع

قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة على عدة أجزاء وشبه غزيرة بأخرى

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة القادمة من يوم الأربعاء 15/ 5/ 1442هـ إلى صباح الخميس 16/ 5/ 1442 بإذن الله.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة القادمة من يوم الأربعاء 15/ 5/ 1442هـ إلى صباح الخميس 16/ 5/ 1442 بإذن الله.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:07 AM

الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع

قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة على عدة أجزاء وشبه غزيرة بأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة القادمة من يوم الأربعاء 15/ 5/ 1442هـ إلى صباح الخميس 16/ 5/ 1442 بإذن الله.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).

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