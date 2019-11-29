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الشاعر "السبيعي": الأمير خالد الفيصل أكرمني بعذره

كشف عن تفاصيل الفيديو وقصة الأبيات الترحيبية

قال الشاعر الشاب صالح بن شرفي السبيعي إن موقف الأمير خالد الفيصل دلّل على ابتعاد الأمير عن الإطراء، وتركيزه على خدمة المواطنين، والتفاني الراسخ بشخصيته، وذلك بعدما زار محافظة الخرمة في زيارة تفقدية، فحاول "السبيعي" إلقاء قصيدة ترحيبية، إلا أن الأمير قاطعه بلطف، وطلب منهم إعطاءه مطالبهم، وقال: "لو سمحت لو كانت قصيدة لا تقولها؛ أنا مانع القصائد في مجالسي، تريدون سعادتي دعوني أخدمكم"، وهو ما تم توثيقه في مقطع فيديو لقي تداولاً واسعاً على "تويتر".

وقال الشاعر صالح لـ"سبق": "أنا حاولت التحدث أثناء جلسة الأمير دون مايكروفون، ورددت أبيات أستأذنه قلت فيها: "يادايم السيف من جودك ومن فضلك.. يا سيدي تنصت لقولي دقيقة"، وبالفعل تنبه لي، واستمع، حتى بدأت بأبيات ترحيبية قلت فيها: "سلام يا أمير السعد عالي الصيت.. يا طيب الوقفات والساس والراس".

وأضاف: "وقاطعني بأدب وقتها وموقفه أسعدني كثيراً، وتفهمت ردة فعله، والأمير في غنى عن مديحي، لكن أحببت المشاركة بزيارة الأمير، خاصة وأنه شاعر وقريب من الأدب، وهي مجرد أربعة أبيات فقط".

واختتم: "أكرمني الأمير بعذره الوجيه، ولو قلت الأبيات بدون هذا الموقف قد لا تحفظ ولا يتناقلونها سريعاً كما حصل، لكن تدارك الأمير الموقف، وحرصه على قضاء حاجات المحافظات، ورفض المدح، وهو بلا شك يستحقه يزيده تواضعاً وحباً بقلوب المواطنين".

الأمير خالد الفيصل الشاعر صالح السبيعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشاعر "السبيعي": الأمير خالد الفيصل أكرمني بعذره
سبق

قال الشاعر الشاب صالح بن شرفي السبيعي إن موقف الأمير خالد الفيصل دلّل على ابتعاد الأمير عن الإطراء، وتركيزه على خدمة المواطنين، والتفاني الراسخ بشخصيته، وذلك بعدما زار محافظة الخرمة في زيارة تفقدية، فحاول "السبيعي" إلقاء قصيدة ترحيبية، إلا أن الأمير قاطعه بلطف، وطلب منهم إعطاءه مطالبهم، وقال: "لو سمحت لو كانت قصيدة لا تقولها؛ أنا مانع القصائد في مجالسي، تريدون سعادتي دعوني أخدمكم"، وهو ما تم توثيقه في مقطع فيديو لقي تداولاً واسعاً على "تويتر".

وقال الشاعر صالح لـ"سبق": "أنا حاولت التحدث أثناء جلسة الأمير دون مايكروفون، ورددت أبيات أستأذنه قلت فيها: "يادايم السيف من جودك ومن فضلك.. يا سيدي تنصت لقولي دقيقة"، وبالفعل تنبه لي، واستمع، حتى بدأت بأبيات ترحيبية قلت فيها: "سلام يا أمير السعد عالي الصيت.. يا طيب الوقفات والساس والراس".

وأضاف: "وقاطعني بأدب وقتها وموقفه أسعدني كثيراً، وتفهمت ردة فعله، والأمير في غنى عن مديحي، لكن أحببت المشاركة بزيارة الأمير، خاصة وأنه شاعر وقريب من الأدب، وهي مجرد أربعة أبيات فقط".

واختتم: "أكرمني الأمير بعذره الوجيه، ولو قلت الأبيات بدون هذا الموقف قد لا تحفظ ولا يتناقلونها سريعاً كما حصل، لكن تدارك الأمير الموقف، وحرصه على قضاء حاجات المحافظات، ورفض المدح، وهو بلا شك يستحقه يزيده تواضعاً وحباً بقلوب المواطنين".

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
01:25 AM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
02:47 AM

الشاعر "السبيعي": الأمير خالد الفيصل أكرمني بعذره

كشف عن تفاصيل الفيديو وقصة الأبيات الترحيبية

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
7,358

قال الشاعر الشاب صالح بن شرفي السبيعي إن موقف الأمير خالد الفيصل دلّل على ابتعاد الأمير عن الإطراء، وتركيزه على خدمة المواطنين، والتفاني الراسخ بشخصيته، وذلك بعدما زار محافظة الخرمة في زيارة تفقدية، فحاول "السبيعي" إلقاء قصيدة ترحيبية، إلا أن الأمير قاطعه بلطف، وطلب منهم إعطاءه مطالبهم، وقال: "لو سمحت لو كانت قصيدة لا تقولها؛ أنا مانع القصائد في مجالسي، تريدون سعادتي دعوني أخدمكم"، وهو ما تم توثيقه في مقطع فيديو لقي تداولاً واسعاً على "تويتر".

وقال الشاعر صالح لـ"سبق": "أنا حاولت التحدث أثناء جلسة الأمير دون مايكروفون، ورددت أبيات أستأذنه قلت فيها: "يادايم السيف من جودك ومن فضلك.. يا سيدي تنصت لقولي دقيقة"، وبالفعل تنبه لي، واستمع، حتى بدأت بأبيات ترحيبية قلت فيها: "سلام يا أمير السعد عالي الصيت.. يا طيب الوقفات والساس والراس".

وأضاف: "وقاطعني بأدب وقتها وموقفه أسعدني كثيراً، وتفهمت ردة فعله، والأمير في غنى عن مديحي، لكن أحببت المشاركة بزيارة الأمير، خاصة وأنه شاعر وقريب من الأدب، وهي مجرد أربعة أبيات فقط".

واختتم: "أكرمني الأمير بعذره الوجيه، ولو قلت الأبيات بدون هذا الموقف قد لا تحفظ ولا يتناقلونها سريعاً كما حصل، لكن تدارك الأمير الموقف، وحرصه على قضاء حاجات المحافظات، ورفض المدح، وهو بلا شك يستحقه يزيده تواضعاً وحباً بقلوب المواطنين".

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