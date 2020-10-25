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الضباب كثيف.. رسالة صباحية من مطار الدمام إلى مرتاديه

دعا فيها إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة وتمنى السلامة

دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، صباح اليوم، مرتاديه إلى التمهل وتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة متوجهين من وإلى المطار.

وقال المطار في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر": "أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نظراً لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من وإلى المطار. مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً من حالة ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية فجر اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضباب كثيف.. رسالة صباحية من مطار الدمام إلى مرتاديه
سبق

دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، صباح اليوم، مرتاديه إلى التمهل وتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة متوجهين من وإلى المطار.

وقال المطار في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر": "أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نظراً لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من وإلى المطار. مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً من حالة ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية فجر اليوم.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:03 AM

الضباب كثيف.. رسالة صباحية من مطار الدمام إلى مرتاديه

دعا فيها إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة وتمنى السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، صباح اليوم، مرتاديه إلى التمهل وتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة متوجهين من وإلى المطار.

وقال المطار في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على "تويتر": "أعزاءنا مرتادي #مطار_الملك_فهد_الدولي، نظراً لتدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة عند توجهكم من وإلى المطار. مع تمنياتنا لكم بالسلامة دائماً".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً من حالة ضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية فجر اليوم.

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