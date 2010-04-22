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"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجّل 2,081 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,565، مشيرةً إلى تماثل 1,842 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 486,920 حالة.

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الإمارات تسجّل 2,081 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,565، مشيرةً إلى تماثل 1,842 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 486,920 حالة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
02:16 PM

الإمارات تسجّل 2,081 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,565، مشيرةً إلى تماثل 1,842 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 486,920 حالة.

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