الإمارات تسجّل 2,081 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 504,872، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,565، مشيرةً إلى تماثل 1,842 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 486,920 حالة.