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في نسختها الـ30 وبمشاركة الأهلي والاتحاد.. انطلاق بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة

لمدة 3 أيام في صالة نادي الهلال

تدشن، غداً الثلاثاء، أربع فرق النسخة الـ30 لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (الهلال والأهلي والاتحاد والترجي)، وتستمر لمدة 3 أيام في صالة نادي الهلال بالرياض.

وتجمع المباراة الأولى غداً فريقي الأهلي والترجي عند الـ4 مساءً، يليه عند الـ6.15 لقاء الهلال والاتحاد.

واستفادت 3 أندية من نظام الإعارة في البطولة، حيث تعاقد الهلال مع لاعب الفيصلي "البرازيلي" كايو سلفيتر، فيما تعاقد الاتحاد مع لاعب النصر طارق الجراد ومعد الخليج "الكولمبي" خوان كاميليو، وتعاقد الترجي مع لاعب الخويلدية "الجزائري" إسحاق، فيما لم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب.

وانطلقت مسابقة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عام 1979م وأقيمت 29 مرة، ويُعد الهلال الأكثر حصولاً على اللقب بواقع 13 لقباً، ثم الأهلي 12 لقباً والاتحاد بـ 3 ألقاب والمحيط بلقب واحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في نسختها الـ30 وبمشاركة الأهلي والاتحاد.. انطلاق بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة
سبق

تدشن، غداً الثلاثاء، أربع فرق النسخة الـ30 لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (الهلال والأهلي والاتحاد والترجي)، وتستمر لمدة 3 أيام في صالة نادي الهلال بالرياض.

وتجمع المباراة الأولى غداً فريقي الأهلي والترجي عند الـ4 مساءً، يليه عند الـ6.15 لقاء الهلال والاتحاد.

واستفادت 3 أندية من نظام الإعارة في البطولة، حيث تعاقد الهلال مع لاعب الفيصلي "البرازيلي" كايو سلفيتر، فيما تعاقد الاتحاد مع لاعب النصر طارق الجراد ومعد الخليج "الكولمبي" خوان كاميليو، وتعاقد الترجي مع لاعب الخويلدية "الجزائري" إسحاق، فيما لم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب.

وانطلقت مسابقة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عام 1979م وأقيمت 29 مرة، ويُعد الهلال الأكثر حصولاً على اللقب بواقع 13 لقباً، ثم الأهلي 12 لقباً والاتحاد بـ 3 ألقاب والمحيط بلقب واحد.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:54 PM

في نسختها الـ30 وبمشاركة الأهلي والاتحاد.. انطلاق بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة

لمدة 3 أيام في صالة نادي الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدشن، غداً الثلاثاء، أربع فرق النسخة الـ30 لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (الهلال والأهلي والاتحاد والترجي)، وتستمر لمدة 3 أيام في صالة نادي الهلال بالرياض.

وتجمع المباراة الأولى غداً فريقي الأهلي والترجي عند الـ4 مساءً، يليه عند الـ6.15 لقاء الهلال والاتحاد.

واستفادت 3 أندية من نظام الإعارة في البطولة، حيث تعاقد الهلال مع لاعب الفيصلي "البرازيلي" كايو سلفيتر، فيما تعاقد الاتحاد مع لاعب النصر طارق الجراد ومعد الخليج "الكولمبي" خوان كاميليو، وتعاقد الترجي مع لاعب الخويلدية "الجزائري" إسحاق، فيما لم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب.

وانطلقت مسابقة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عام 1979م وأقيمت 29 مرة، ويُعد الهلال الأكثر حصولاً على اللقب بواقع 13 لقباً، ثم الأهلي 12 لقباً والاتحاد بـ 3 ألقاب والمحيط بلقب واحد.

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