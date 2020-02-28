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طالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح

ضمن فقرات برنامج "جيم ولياقة" في تغطية خارجية بثانوية مجمع سلطان

استضافت مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التابعة لمكتب تعليم الشمال بالرياض، أمس الخميس، البرنامج الإذاعي الرياضي "جيم ولياقة"، مع الزميل الإعلامي محمد المقبل، والذي يعده ويقدمه في موسمه الحادي عشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.

جاء ذلك في تغطية خارجية على مدار 50 دقيقة مباشرة، تضمنت العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية والترفيهية التي أشرف على تنفيذها القائد التربوي للمدرسة صالح بن ناصر العُمري وقدمها رائد النشاط المكلف عبدالإله الأحمري.

وتنافس الطلاب خلال الحلقة على إبراز مهارتهم الرياضية واللياقية من خلال مهارتهم الكروية والتعليق وتمارين الضغط، فيما قدم طالبان حديثاً باللغة الصينية، واستعرض الطالب وليد الشهري تجربته في إنقاص وزنه 32 كيلو خلال سنة والتي بدأت منذ 3 سنوات عندما وصل وزنه 100 كجم ونجح في إنقاصه إلى وزن 68 كجم وأبدى عدم اقتناعه بمسألة "الرجيم"، مؤكداً أن إنقاص الوزن يعتمد بالدرجة الأولى على استبدال العادات السيئة بالصحية والسليمة.

ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية، وتوّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015.

ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر لخمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، ويقدم نصائح للصحة والرشاقة.

تعليم الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح
سبق

استضافت مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التابعة لمكتب تعليم الشمال بالرياض، أمس الخميس، البرنامج الإذاعي الرياضي "جيم ولياقة"، مع الزميل الإعلامي محمد المقبل، والذي يعده ويقدمه في موسمه الحادي عشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.

جاء ذلك في تغطية خارجية على مدار 50 دقيقة مباشرة، تضمنت العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية والترفيهية التي أشرف على تنفيذها القائد التربوي للمدرسة صالح بن ناصر العُمري وقدمها رائد النشاط المكلف عبدالإله الأحمري.

وتنافس الطلاب خلال الحلقة على إبراز مهارتهم الرياضية واللياقية من خلال مهارتهم الكروية والتعليق وتمارين الضغط، فيما قدم طالبان حديثاً باللغة الصينية، واستعرض الطالب وليد الشهري تجربته في إنقاص وزنه 32 كيلو خلال سنة والتي بدأت منذ 3 سنوات عندما وصل وزنه 100 كجم ونجح في إنقاصه إلى وزن 68 كجم وأبدى عدم اقتناعه بمسألة "الرجيم"، مؤكداً أن إنقاص الوزن يعتمد بالدرجة الأولى على استبدال العادات السيئة بالصحية والسليمة.

ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية، وتوّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015.

ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر لخمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، ويقدم نصائح للصحة والرشاقة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
09:25 PM

طالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح

ضمن فقرات برنامج "جيم ولياقة" في تغطية خارجية بثانوية مجمع سلطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التابعة لمكتب تعليم الشمال بالرياض، أمس الخميس، البرنامج الإذاعي الرياضي "جيم ولياقة"، مع الزميل الإعلامي محمد المقبل، والذي يعده ويقدمه في موسمه الحادي عشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.

جاء ذلك في تغطية خارجية على مدار 50 دقيقة مباشرة، تضمنت العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية والترفيهية التي أشرف على تنفيذها القائد التربوي للمدرسة صالح بن ناصر العُمري وقدمها رائد النشاط المكلف عبدالإله الأحمري.

وتنافس الطلاب خلال الحلقة على إبراز مهارتهم الرياضية واللياقية من خلال مهارتهم الكروية والتعليق وتمارين الضغط، فيما قدم طالبان حديثاً باللغة الصينية، واستعرض الطالب وليد الشهري تجربته في إنقاص وزنه 32 كيلو خلال سنة والتي بدأت منذ 3 سنوات عندما وصل وزنه 100 كجم ونجح في إنقاصه إلى وزن 68 كجم وأبدى عدم اقتناعه بمسألة "الرجيم"، مؤكداً أن إنقاص الوزن يعتمد بالدرجة الأولى على استبدال العادات السيئة بالصحية والسليمة.

ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية، وتوّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015.

ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر لخمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، ويقدم نصائح للصحة والرشاقة.

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