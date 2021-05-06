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"تعليم الصفا" بالرياض  يكرّم "الشهري" لتقاعده بعد 40 عامًا من العطاء

كرّم مدير ‫مكتب تعليم الصفا بجدة علي كرات، محمد عبدالله الشهري بمناسبة تقاعده، حيث أتى التكريم الذي أقامته شعبة الاجتماعيات تقديرًا لجهود “الشهري” طوال ٤٠ عامًا قضاها في خدمة العلم والتعليم، تنقل فيها بالعمل معلمًا، مدير مدرسة، ومشرفًا تربويًا.

فيما قدم "الشهري" شكره لمدير المكتب وشعبة الاجتماعيات على مبادرة تكريمه التي كان لها أطيب الأثر في نفسه.

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"تعليم الصفا" بالرياض  يكرّم "الشهري" لتقاعده بعد 40 عامًا من العطاء
سبق

كرّم مدير ‫مكتب تعليم الصفا بجدة علي كرات، محمد عبدالله الشهري بمناسبة تقاعده، حيث أتى التكريم الذي أقامته شعبة الاجتماعيات تقديرًا لجهود “الشهري” طوال ٤٠ عامًا قضاها في خدمة العلم والتعليم، تنقل فيها بالعمل معلمًا، مدير مدرسة، ومشرفًا تربويًا.

فيما قدم "الشهري" شكره لمدير المكتب وشعبة الاجتماعيات على مبادرة تكريمه التي كان لها أطيب الأثر في نفسه.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
02:01 AM

"تعليم الصفا" بالرياض  يكرّم "الشهري" لتقاعده بعد 40 عامًا من العطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم مدير ‫مكتب تعليم الصفا بجدة علي كرات، محمد عبدالله الشهري بمناسبة تقاعده، حيث أتى التكريم الذي أقامته شعبة الاجتماعيات تقديرًا لجهود “الشهري” طوال ٤٠ عامًا قضاها في خدمة العلم والتعليم، تنقل فيها بالعمل معلمًا، مدير مدرسة، ومشرفًا تربويًا.

فيما قدم "الشهري" شكره لمدير المكتب وشعبة الاجتماعيات على مبادرة تكريمه التي كان لها أطيب الأثر في نفسه.

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