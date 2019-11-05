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النيابة العامة: لا بد من الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها في البنوك

خلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية

أوضحت النيابة العامة ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وهو التزام قائم، يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية.

وحذَّرت النيابة العامة "تسلمك مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك يعرِّضك للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع".

النيابة العامة المؤسسات المالية الأموال البنوك الحساب البنكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة: لا بد من الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها في البنوك
سبق

أوضحت النيابة العامة ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وهو التزام قائم، يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية.

وحذَّرت النيابة العامة "تسلمك مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك يعرِّضك للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع".

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:13 PM

النيابة العامة: لا بد من الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها في البنوك

خلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية

A A A
هادي العصيمي - الرياض
18
8,760

أوضحت النيابة العامة ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وهو التزام قائم، يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية.

وحذَّرت النيابة العامة "تسلمك مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك يعرِّضك للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع".

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