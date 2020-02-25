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التعاون يطلب تأجيل مواجهة الذهاب مع برسبوليس الإيراني

بعد اعتذار الكويت عن استضافة مباراة الإياب بين الفريقين

قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل مباراة التعاون أمام برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.


يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.

الكويت دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي التعاون برسبوليس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يطلب تأجيل مواجهة الذهاب مع برسبوليس الإيراني
سبق

قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل مباراة التعاون أمام برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.


يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:48 AM

التعاون يطلب تأجيل مواجهة الذهاب مع برسبوليس الإيراني

بعد اعتذار الكويت عن استضافة مباراة الإياب بين الفريقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل مباراة التعاون أمام برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.


يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.

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