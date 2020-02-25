التعاون يطلب تأجيل مواجهة الذهاب مع برسبوليس الإيراني

بعد اعتذار الكويت عن استضافة مباراة الإياب بين الفريقين

قررت إدارة نادي التعاون إرسال خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تأجيل مباراة التعاون أمام برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.



يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.