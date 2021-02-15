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"الجمارك" تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير أكثر من (882) ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و(63) ألف إطار من إطارات المركبات؛ وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة ولكفاءة الطاقة.

وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).

وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها (684.147) منتجًا، فيما بلغت أجهزة "الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات" (173.653) منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات (24) ألف مكيف.

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الجمارك السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة، تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر؛ إذ تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

الجمارك السعودية كفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
سبق

أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير أكثر من (882) ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و(63) ألف إطار من إطارات المركبات؛ وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة ولكفاءة الطاقة.

وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).

وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها (684.147) منتجًا، فيما بلغت أجهزة "الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات" (173.653) منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات (24) ألف مكيف.

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الجمارك السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة، تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر؛ إذ تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
09:37 PM

"الجمارك" تعيد تصدير أكثر من 945 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير أكثر من (882) ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و(63) ألف إطار من إطارات المركبات؛ وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة ولكفاءة الطاقة.

وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).

وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها (684.147) منتجًا، فيما بلغت أجهزة "الغسالات والثلاجات والسخانات والنشافات" (173.653) منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات (24) ألف مكيف.

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الجمارك السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة، تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر؛ إذ تعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

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