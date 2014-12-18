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الفتح يواصل إعداده لاستضافة الاتحاد .. والتذاكر متاحة في "مكاني"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء، استعداداً لمواجهة الاتحاد الاثنين المقبل ضمن الدور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء قبل أن يطبق المدير الفني السيد يانييك فيريرا تدريبات متنوعة حول دقة الاستلام والتسلم والتسديد المباشر على المرمى، كما عمل على تكثيف الجوانب التكتيكية من خلال المناورة الفنية التي أجراها في وسط الملعب ركز فيها على اللعب السريع من لمستين.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة النادي أن تذاكر لقاء الفتح ونظيره الاتحاد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة الآن على موقع "مكاني".

كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين الفتح الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يواصل إعداده لاستضافة الاتحاد .. والتذاكر متاحة في "مكاني"
سبق

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء، استعداداً لمواجهة الاتحاد الاثنين المقبل ضمن الدور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء قبل أن يطبق المدير الفني السيد يانييك فيريرا تدريبات متنوعة حول دقة الاستلام والتسلم والتسديد المباشر على المرمى، كما عمل على تكثيف الجوانب التكتيكية من خلال المناورة الفنية التي أجراها في وسط الملعب ركز فيها على اللعب السريع من لمستين.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة النادي أن تذاكر لقاء الفتح ونظيره الاتحاد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة الآن على موقع "مكاني".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
10:32 PM

الفتح يواصل إعداده لاستضافة الاتحاد .. والتذاكر متاحة في "مكاني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء، استعداداً لمواجهة الاتحاد الاثنين المقبل ضمن الدور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء قبل أن يطبق المدير الفني السيد يانييك فيريرا تدريبات متنوعة حول دقة الاستلام والتسلم والتسديد المباشر على المرمى، كما عمل على تكثيف الجوانب التكتيكية من خلال المناورة الفنية التي أجراها في وسط الملعب ركز فيها على اللعب السريع من لمستين.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة النادي أن تذاكر لقاء الفتح ونظيره الاتحاد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة الآن على موقع "مكاني".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,423

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