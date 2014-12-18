الفتح يواصل إعداده لاستضافة الاتحاد .. والتذاكر متاحة في "مكاني"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء، استعداداً لمواجهة الاتحاد الاثنين المقبل ضمن الدور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء قبل أن يطبق المدير الفني السيد يانييك فيريرا تدريبات متنوعة حول دقة الاستلام والتسلم والتسديد المباشر على المرمى، كما عمل على تكثيف الجوانب التكتيكية من خلال المناورة الفنية التي أجراها في وسط الملعب ركز فيها على اللعب السريع من لمستين.



وفي سياق متصل أعلنت إدارة النادي أن تذاكر لقاء الفتح ونظيره الاتحاد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة الآن على موقع "مكاني".