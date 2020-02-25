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"الصحة" عن الـ 4 سعوديات المصابات بـ "كورونا" في البحرين: ننسّق وعلاجهم سيكون هناك

لحين شفائهن وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها تنسق مع "الصحة" البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس #كورونا في البحرين لحين شفائهن.

وقالت الوزارة تفصيلاً: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن -بإذن الله-، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكّدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكّد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وزارة الصحة وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" عن الـ 4 سعوديات المصابات بـ "كورونا" في البحرين: ننسّق وعلاجهم سيكون هناك
سبق

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها تنسق مع "الصحة" البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس #كورونا في البحرين لحين شفائهن.

وقالت الوزارة تفصيلاً: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن -بإذن الله-، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكّدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكّد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:38 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:18 PM

"الصحة" عن الـ 4 سعوديات المصابات بـ "كورونا" في البحرين: ننسّق وعلاجهم سيكون هناك

لحين شفائهن وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها تنسق مع "الصحة" البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس #كورونا في البحرين لحين شفائهن.

وقالت الوزارة تفصيلاً: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن -بإذن الله-، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكّدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكّد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

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