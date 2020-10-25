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موجة ثانية حادة.. إسبانيا تفرض حالة طوارئ جديدة للحد من كورونا

حظر التجول ليلاً ومنع السفر بين المناطق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة طوارئ جديدة، اليوم الأحد، في محاولة للحد من تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما فرض حظر تجول محلي ليلاً، وحظر للسفر بين المناطق في بعض الحالات.

وقال "سانشيز" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "نعيش في وضع صعب، إنه أخطر ما في نصف القرن الماضي"، وفقاً لـ"رويترز".

وستحتاج حالة الطوارئ الجديدة إلى موافقة برلمانية لتستمر لأكثر من 15 يوماً، وطلب "سانشيز" من البرلمان الموافقة على تمديدها حتى 9 مايو المقبل.

وفرضت إسبانيا واحدة من أصعب عمليات الإغلاق في وقت مبكر من الوباء، ثم خففت القيود خلال الصيف، لكن مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، فقد شهدت موجة ثانية من الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ولديها الآن واحد من أعلى عدد من الإصابات في أوروبا الغربية.

فيروس كورونا الجديد

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موجة ثانية حادة.. إسبانيا تفرض حالة طوارئ جديدة للحد من كورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة طوارئ جديدة، اليوم الأحد، في محاولة للحد من تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما فرض حظر تجول محلي ليلاً، وحظر للسفر بين المناطق في بعض الحالات.

وقال "سانشيز" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "نعيش في وضع صعب، إنه أخطر ما في نصف القرن الماضي"، وفقاً لـ"رويترز".

وستحتاج حالة الطوارئ الجديدة إلى موافقة برلمانية لتستمر لأكثر من 15 يوماً، وطلب "سانشيز" من البرلمان الموافقة على تمديدها حتى 9 مايو المقبل.

وفرضت إسبانيا واحدة من أصعب عمليات الإغلاق في وقت مبكر من الوباء، ثم خففت القيود خلال الصيف، لكن مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، فقد شهدت موجة ثانية من الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ولديها الآن واحد من أعلى عدد من الإصابات في أوروبا الغربية.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
06:26 PM

موجة ثانية حادة.. إسبانيا تفرض حالة طوارئ جديدة للحد من كورونا

حظر التجول ليلاً ومنع السفر بين المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة طوارئ جديدة، اليوم الأحد، في محاولة للحد من تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما فرض حظر تجول محلي ليلاً، وحظر للسفر بين المناطق في بعض الحالات.

وقال "سانشيز" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "نعيش في وضع صعب، إنه أخطر ما في نصف القرن الماضي"، وفقاً لـ"رويترز".

وستحتاج حالة الطوارئ الجديدة إلى موافقة برلمانية لتستمر لأكثر من 15 يوماً، وطلب "سانشيز" من البرلمان الموافقة على تمديدها حتى 9 مايو المقبل.

وفرضت إسبانيا واحدة من أصعب عمليات الإغلاق في وقت مبكر من الوباء، ثم خففت القيود خلال الصيف، لكن مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، فقد شهدت موجة ثانية من الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ولديها الآن واحد من أعلى عدد من الإصابات في أوروبا الغربية.

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